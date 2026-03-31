Akaryakıta zam yolda: Tabelada değişim! 31 Mart 2026 benzin, motorin fiyatı

Motorin zammı son dakika... Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki artış ve düşüş, kurdaki hareketlilik ve küresel gelişmelerle değişmeye devam ediyor. Peki, bugün motorine zam var mı? Motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı kaç TL? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı 31 Mart 2026 Salı ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 31 Mart 2026 Salı güncel akaryakıt fiyatları...

MOTORİNE ZAM BEKLENTİSİ

Son olarak motorine bir zam beklentisi oluştu. Gazeteci Olcay Aydilek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Motorine, bu gece yarısı yapılacak zam belli oldu. 2 TL 52 kuruş" ifadelerini kullandı.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (31 MART 2026 SALI)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 62.52 TL

Motorin: 74.87 TL

LPG: 30.49 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 62.38 TL

Motorin: 74.73 TL

LPG: 29.89 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 63.49 TL

Motorin: 76.00 TL

LPG: 30.37 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 63.76 TL

Motorin: 76.27 TL

LPG: 30.29 TL