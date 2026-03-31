Akaryakıta zam yolda: Tabelada değişim! 31 Mart 2026 benzin, motorin fiyatı

Akaryakıta zam var mı? ABD-İsrail ve İran savaşı piyasaları etkilemeye devam ederken akaryakıt fiyatları da petrol, kurdaki hareket ve küresel gelişmelere bağlı olarak değişiyor. Son olarak akaryakıta bir zam beklentisi daha geldi. Peki, hangi akaryakıt ürününe zam gelecek? Motorine zam var mı, ne kadar? 31 Mart 2026 Salı güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, İzmir, Ankara motorin ve benzin fiyatları...

Hande Dağ

Motorin zammı son dakika... Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki artış ve düşüş, kurdaki hareketlilik ve küresel gelişmelerle değişmeye devam ediyor. Peki, bugün motorine zam var mı? Motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı kaç TL? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı 31 Mart 2026 Salı ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 31 Mart 2026 Salı güncel akaryakıt fiyatları...

MOTORİNE ZAM BEKLENTİSİ

Son olarak motorine bir zam beklentisi oluştu. Gazeteci Olcay Aydilek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Motorine, bu gece yarısı yapılacak zam belli oldu. 2 TL 52 kuruş" ifadelerini kullandı.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (31 MART 2026 SALI)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 62.52 TL
Motorin: 74.87 TL
LPG: 30.49 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 62.38 TL
Motorin: 74.73 TL
LPG: 29.89 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 63.49 TL
Motorin: 76.00 TL
LPG: 30.37 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 63.76 TL
Motorin: 76.27 TL
LPG: 30.29 TL

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Saatler kaldı! APP plaka, ekran ve ses sistemleri...Saatler kaldı! APP plaka, ekran ve ses sistemleri...
Altın yükselişe geçti: Fiyatlarda 1 haftanın zirvesi! İşte çeyrek altın fiyatıAltın yükselişe geçti: Fiyatlarda 1 haftanın zirvesi! İşte çeyrek altın fiyatı

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
74.88
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
62.53
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
44.05
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
60.34
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
46.57
Gazyağı
94.43
En Çok Okunan Haberler
İsrail basını duyurdu! Lübnan'da yoğun çatışma: "Ölü ve yaralılar var"

İsrail basını duyurdu! Lübnan'da yoğun çatışma: "Ölü ve yaralılar var"

İran için "Tarihi bir fırsat" açıklaması! "Bize iletilenlerden çok daha farklı"

İran için "Tarihi bir fırsat" açıklaması! "Bize iletilenlerden çok daha farklı"

Aykut Kocaman'dan kariyerine dair flaş açıklama! F.Bahçe kararı...

Aykut Kocaman'dan kariyerine dair flaş açıklama! F.Bahçe kararı...

"Göğüslerimdeki implantları çıkarttırdım" deyip paylaştı

"Göğüslerimdeki implantları çıkarttırdım" deyip paylaştı

Yarın sona eriyor! Yapmayanlara 3 katı ceza kesilecek

Yarın sona eriyor! Yapmayanlara 3 katı ceza kesilecek

Kapalıçarşı'dan, kredi çekip altın alanlara tek kelimelik uyarı

Kapalıçarşı'dan, kredi çekip altın alanlara tek kelimelik uyarı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

