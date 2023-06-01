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Akaryakıtta ‘4 Haziran’ bekleyişi! İki banka petrol tahminini açıkladı: Benzin ve mazot indirimine kapı aralandı

01.06.2023 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Petrol fiyatları benzin ve motorin başta olmak üzere akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Araç sahipleri benzin fiyatı, motorin fiyatları düşer mi? diye merak ederken iki bankadan önemli bir açıklama geldi. Buna göre petrol fiyatlarının 2023 yıl sonuna kadar gerilemesi bekleniyor. Barclays yıl sonu için brent petrol tahminini 87 dolara çekerken, UBS ise 95 dolar olarak revize yaptı. İşte 1 Haziran güncel benzin mazot fiyatı ile İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları...

Akaryakıtta ‘4 Haziran’ bekleyişi! İki banka petrol tahminini açıkladı: Benzin ve mazot indirimine kapı aralandı

Akaryakıt fiyatları petrol ve dolar kuru ile yurt içinde değişiklik gösterirken indirime kapı aralayabilecek bir açıklama geldi. Benzin fiyatı ve motorin fiyatları üzerinde etkili olan petrol fiyatları için yayımlanan raporda dikkat çeken tahminde bulunuldu. Barclays Plc, brent petrol için 2023 ve 2024 yıllarına yönelik fiyat tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Brent petrolü için 2023 beklentisini 5 dolar düşürerek 87 dolar/varile indiren Barclays, 2024 için tahminini de 8 dolar indirerek 89 dolar/varil olarak duyurdu.

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“OPEC’İN ÜRETİM KESİNTİSİ PETROLDE ARZ AÇIĞI YARATACAK”

Barclays yayınladığı yatırımcı notunda, OPEC+'nın global petrol piyasasında sürekli bir arz fazlası oluşmasından kaçınma hedefi ile proaktif davranmaya devam etmesinin muhtemel olduğunu da belirtti. Notta, "Bu yılın ikinci yarısında, mevsimsel olarak talebin artmasının, OPEC dışı üreticilerin arzında büyümenin yavaşlaması ve OPEC+ üyelerinin üretimi frenlemeye devam etmelerinin etkisiyle bir arz açığı oluşacağını tahmin ediyoruz" değerlendirmesi de yer aldı.

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UBS’DEN PETROL TAHMİNİ

İsviçreli UBS de 2023 yılı sonu için brent petrol fiyat tahminini varil başına 10 dolar düşürerek 95 dolar olarak açıklamıştı. UBS stratejistleri konuya ilişkin yayımladıkları araştırmada, tahminlerini düşürmelerindeki sebebi, “Pek çok piyasa katılımcısı bu yılın başında olumlu bir fiyat görünümüne sahipti ancak yatırımcılar ABD'deki durgunluk endişeleri ve son zamanlarda Çin'den gelen zayıf ekonomik verilerden kaçındı” sözleriyle açıkladı.

PETROL FİYATLARI İÇİN 4 HAZİRAN ÖNEMLİ

Piyasalar OPEC+ grubunun 4 Haziran'daki toplantısını yakından takip edecek. OPEC+ üyeleri Suudi Arabistan ve Rusya'dan grubun üretim kesintilerini artırıp artırmayacağına ilişkin karışık sinyaller verilse de, uzmanlar bu toplantıda üretime yönelik bir politika değişikliği öngörmüyor.

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Tüm bu gelişmelerle dün 73,94 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,60 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün 73, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 68 doların üzerinden alıcı buluyor. Fiyatlardaki yükselişte, ABD'de faiz oranlarında artışlarda duraklama beklentileri ve borç limiti yasa tasarısının onaylanmasıyla yakıt talebi büyümesine ilişkin iyimserlik etkili oldu.

AKARYAKIT FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Son olarak geçtiğimiz gün benzin fiyatları için iki zammın iptal edilmesinin ardından 66 kuruş zam yapılmıştı. Zammın ardından benzinin litre fiyatı yeniden 21 TL'nin üzerine yükseldi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (1 HAZİRAN 2023 PERŞEMBE)

İSTANBUL

Benzin: 21.24 TL
Motorin: 19.34 TL
LPG (Otogaz): 10.50 TL

ANKARA

Benzin: 21.60 TL
Motorin: 19.70 TL
LPG (Otogaz): 10.65 TL

İZMİR

Benzin: 21.59 TL
Motorin: 19.78 TL
LPG (Otogaz): 10.54 TL

MOTORİN


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