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Akaryakıtta 6 günde 4. kez zam! Motorin fiyatı 30 liraya dayandı, araç sahipleri kara kara düşünüyor

11.10.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akaryakıtta zam fırtınası devam ediyor. Geçtiğimiz hafta peş peşe 3 kez zam gelen akaryakıtta fiyatlar yeniden değişti. Günler içinde yaşanan artışlarla 27 lirayı aşan motorin fiyatları, araç sahiplerini bir hayli üzmüştü. Bu gece yarısından itibaren 1 lira 39 kuruş daha zamlanan motorinde fiyatlar 28 lirayı da geçti. Benzin fiyatları ise aynı kaldı. İşte akaryakıt fiyatlarında son durum...

Akaryakıtta 6 günde 4. kez zam! Motorin fiyatı 30 liraya dayandı, araç sahipleri kara kara düşünüyor

Son dakika haberi: Küresel gelişmeler, brent petrol ve dövizdeki dalgalanmaların etkilediği akaryakıtta fiyatlar bir kez daha değişti. Geçtiğimiz hafta benzin ve motorine peş peşe zamlar gelmişti. Mazot fiyatları da gelen zamlar sonrası 27 lirayı aşarak araç sahiplerini üzmüştü.

MOTORİNE BİR ZAM DAHA

Son zamlar sonrası 27 lirayı aşan motorinde fiyatlar bir kez daha yükseldi. Bu gece yarısından itibaren 1 lira 39 kuruş daha yükselen motorinde fiyatlar, İstanbul'da ortalama 28 lira 53 kuruş, Ankara'da 28 lira 66 kuruş, İzmir'de ise 28 lira 68 kuruş oldu.

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BENZİN FİYATLARINDA SON DURUM

Benzinde ise fiyatlar değişmedi. Son gelen zamlardan sonra geçerli olan fiyatlara göre benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 60 kuruşa, Ankara'da 20 lira 74 kuruşa, İzmir'de 20 lira 73 kuruşa satılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
motorin Zam Akaryakıt Benzin fiyatları Motorin fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 44 yorum
Bindik bir alamete gedeyoz kıyamete. verdik yetkiyi gördük etkiyi.
Durmak yok yola devam. İyi oluyor bize
Ne hikmetse bu tür haberlerde troller yok oluyor.
Neden hep motorine zam geliyor da diğer akaryakıtlara gelmiyor hepsi petrolden yapılmıyor mu. bilmediğimden soruyorum
ham petrol işlenirken benzin motorinin 2 katı elde ediliyor. motorin daha az üretildiği için daha pahalı oluyor

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