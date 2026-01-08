FİNANS

Akaryakıtta bu kez indirim var: O tarihte pompaya yansıyacak! (8 Ocak 2026)

ABD'nin Venezuela'ya başlattığı operasyonun ardından petrol fiyatlarında gerileme görüldü. Petrol fiyatlarının düşmesi ile beraber araç sahiplerine güzel haber de geldi. Buna göre akaryakıt tabelasında indirim bekleniyor. Peki, akaryakıt fiyatlarında son durum ne? LPG, motorin ve benzin kaç TL? Akaryakıta ne kadar indirim gelecek? İşte tabeladaki son gelişmeler...

Ezgi Sivritepe

Motorin, benzin ve otogaz kaç TL? Araç sahiplerinin yakın ilgilendiği akaryakıt tabelasında yeni bir gelişme yaşandı. ABD'nin Venezuela'ya gerçekleştirdiği operasyon sonrasında düşüş gösteren petrol fiyatları, akaryakıt pompalarına indirim olarak yansıyacak.

PETROL FİYATLARI GERİLEDİ

Geçtiğimiz günlerde ÖTV zammı ile akaryakıt tabelasında zam görülmüştü. 3 Ocak Cumartesi günü ABD'nin Venezuela'ya saldırması ile petrol fiyatlarının nasıl olacağı merak ediliyordu. Pazartesi günü piyasalar açılınca petrol fiyatlarında gerileme görüldü. Petrol fiyatlarının düşmesinin ardından araç sahiplerine güzel haber de geldi.

MOTORİNE İNDİRİM GELECEK!

Buna göre, akaryakıta indirim gelecek. Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,35 lira indirim yapılması bekleniyor. Benzin ve LPG için ise herhangi bir açıklama bulunmuyor.

PETROL ARZINDA ARTIŞ BEKLENİYOR

Önümüzdeki yıllarda petrol arzında artış beklentisi devam ediyor. Elektrikli otomobillere olan talebin yükselmesi, sanayide yenilenebilir enerjinin kullanımının artması petrole olan talebi düşüreceğinden arzın da artacak olmasından dolayı fiyatların gerileme göstermesi bekleniyor.

Peki motorin, benzin ve otogaz kaç TL? 8 Ocak 2026 tarihinde akaryakıt tabelasında son durum ne? İşte akaryakıt tabelasındaki son rakamlar...
İSTANBUL AVRUPA YAKASI

  • Benzin: 53,06 TL/litre
  • Motorin: 54,47 TL/litre
  • LPG: 29,03 TL/litre
İSTANBUL ANADOLU YAKASI

  • Benzin: 52,85 TL/litre
  • Motorin: 54,26 TL/litre
  • LPG: 28,40 TL/litre
ANKARA

  • Benzin: 53,88 TL/litre
  • Motorin: 55,44 TL/litre
  • LPG: 28,92 TL/litre
İZMİR

  • Benzin: 54,21 TL/litre
  • Motorin: 55,77 TL/litre
  • LPG: 28,85 TL/litre

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
54.51
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
53.12
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
24.48
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
32.44
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
27.24
Gazyağı
45.96
