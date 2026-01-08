Akaryakıtta bu kez indirim var: O tarihte pompaya yansıyacak! (8 Ocak 2026)

Motorin, benzin ve otogaz kaç TL? Araç sahiplerinin yakın ilgilendiği akaryakıt tabelasında yeni bir gelişme yaşandı. ABD'nin Venezuela'ya gerçekleştirdiği operasyon sonrasında düşüş gösteren petrol fiyatları, akaryakıt pompalarına indirim olarak yansıyacak.

PETROL FİYATLARI GERİLEDİ

Geçtiğimiz günlerde ÖTV zammı ile akaryakıt tabelasında zam görülmüştü. 3 Ocak Cumartesi günü ABD'nin Venezuela'ya saldırması ile petrol fiyatlarının nasıl olacağı merak ediliyordu. Pazartesi günü piyasalar açılınca petrol fiyatlarında gerileme görüldü. Petrol fiyatlarının düşmesinin ardından araç sahiplerine güzel haber de geldi.

MOTORİNE İNDİRİM GELECEK!

Buna göre, akaryakıta indirim gelecek. Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,35 lira indirim yapılması bekleniyor. Benzin ve LPG için ise herhangi bir açıklama bulunmuyor.

PETROL ARZINDA ARTIŞ BEKLENİYOR

Önümüzdeki yıllarda petrol arzında artış beklentisi devam ediyor. Elektrikli otomobillere olan talebin yükselmesi, sanayide yenilenebilir enerjinin kullanımının artması petrole olan talebi düşüreceğinden arzın da artacak olmasından dolayı fiyatların gerileme göstermesi bekleniyor.

Peki motorin, benzin ve otogaz kaç TL? 8 Ocak 2026 tarihinde akaryakıt tabelasında son durum ne? İşte akaryakıt tabelasındaki son rakamlar...



İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 53,06 TL/litre

Motorin: 54,47 TL/litre

LPG: 29,03 TL/litre



İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 52,85 TL/litre

Motorin: 54,26 TL/litre

LPG: 28,40 TL/litre



ANKARA

Benzin: 53,88 TL/litre

Motorin: 55,44 TL/litre

LPG: 28,92 TL/litre



İZMİR