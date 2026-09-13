Akaryakıtta dev zam beklentisi: 100 TL... 13 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin fiyatı

Motorin zammı son dakika! Akaryakıt fiyatları Brent petrol fiyatlarındaki harekete bağlı olarak değişimler yaşamaya devam ediyor. Son olarak motorinde yeni bir zam beklentisi oluştu. Peki, motorine ne kadar zam bekleniyor? Motorine zam gelecek mi? Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı, benzin fiyatı ve LPG fiyatı 13 Eylül 2026 Pazar ne kadar? İşte motorin zammı ve İstanbul, Ankara, İzmir 13 Eylül 2026 Pazar güncel akaryakıt fiyatları...

MOTORİNE ZAM BEKLENİYOR

Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "100 TL'ye koşuyor! Motorine, salı günü 6,62 TL zam bekleniyor. Sektör kaynakları: 'Motorinde, yeniden ÖTV ayarlaması yapılır ve zammın bir bölümü ÖTV'den karşılanır mı? Zam olduğu gibi pompa satış fiyatlarına yansıtılır mı? Pazartesi saat 16.00'da işin rengi ortaya çıkar'"

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (13 EYLÜL 2026 PAZAR)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 80.26 TL

Motorin: 89.01 TL

LPG: 34.99 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 80.12 TL

Motorin: 88.87 TL

LPG: 34.39 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 81.25 TL

Motorin: 90.16 TL

LPG: 35.09 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 81.52 TL

Motorin: 90.43 TL

LPG: 34.99 TL