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Akaryakıtta dev zam beklentisi: 100 TL... 13 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin fiyatı

Motorin zammı son dakika! Akaryakıt fiyatlarında sık sık değişimler yaşanırken son olarak motorinle ilgili yeni bir zam beklentisi ortaya çıktı. İşte 13 Eylül 2026 Pazar İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatı, motorin fiyatı, LPG fiyatı ve motorin zammı...

Akaryakıtta dev zam beklentisi: 100 TL... 13 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin fiyatı
Hande Dağ

Motorin zammı son dakika! Akaryakıt fiyatları Brent petrol fiyatlarındaki harekete bağlı olarak değişimler yaşamaya devam ediyor. Son olarak motorinde yeni bir zam beklentisi oluştu. Peki, motorine ne kadar zam bekleniyor? Motorine zam gelecek mi? Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı, benzin fiyatı ve LPG fiyatı 13 Eylül 2026 Pazar ne kadar? İşte motorin zammı ve İstanbul, Ankara, İzmir 13 Eylül 2026 Pazar güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıtta dev zam beklentisi: 100 TL... 13 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin fiyatı 1

MOTORİNE ZAM BEKLENİYOR

Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "100 TL'ye koşuyor! Motorine, salı günü 6,62 TL zam bekleniyor. Sektör kaynakları: 'Motorinde, yeniden ÖTV ayarlaması yapılır ve zammın bir bölümü ÖTV'den karşılanır mı? Zam olduğu gibi pompa satış fiyatlarına yansıtılır mı? Pazartesi saat 16.00'da işin rengi ortaya çıkar'"

Akaryakıtta dev zam beklentisi: 100 TL... 13 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin fiyatı 2

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BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (13 EYLÜL 2026 PAZAR)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıtta dev zam beklentisi: 100 TL... 13 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin fiyatı 3

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 80.26 TL
Motorin: 89.01 TL
LPG: 34.99 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 80.12 TL
Motorin: 88.87 TL
LPG: 34.39 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 81.25 TL
Motorin: 90.16 TL
LPG: 35.09 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 81.52 TL
Motorin: 90.43 TL
LPG: 34.99 TL

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
88.98
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
80.21
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
46.13
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
68.67
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
49.26
Gazyağı
94.71
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benzin motorin Akaryakıt Motorin fiyatları Motorin zammı akaryakıt fiyatları benzin fiyatı
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