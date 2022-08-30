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Akaryakıtta indirim müjdesi! 30 Ağustos Salı benzin ve motorin fiyatları yine değişti…

30.08.2022 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güncel benzin ve motorin fiyatlarında son dakika gelişmelerinin ardı arkası kesilmiyor. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatları 30 Ağustos gecesi yine değişti. Motorine gelen üst üste zamların ardından bu gece yarısı itibariyle benzine indirim geldi. İşte, 30 Ağustos, motorin, benzin ve LPG fiyatları...

Akaryakıtta indirim müjdesi! 30 Ağustos Salı benzin ve motorin fiyatları yine değişti…

Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Peş peşe gelen motorin zamlarının ardından benzin fiyatlarına indirim geldi. 30 Ağustos 2022 Salı bugün güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, (mazot) motorin fiyatı ve benzin fiyatlarını herkes merak ediyor.

Güncel benzin fiyatları ve motorin fiyatları sürekli değişiyor. Döviz ve brent petrol piyasalarındaki dalgalı seyir akaryakıt fiyatlarında zam ve indirim haberlerini beraberinde getiriyor. Piyasalardaki yükselişle beraber peş peşe motorin zammı haberleri gelmişti. Bu kez araç sahiplerinin yüzünü güldürecek bir gelişme yaşandı. Akaryakıt fiyatlarına gelecek indirimin ardından benzin fiyatları 20 TL'ye kadar geriledi...

MOTORİNE PEŞ PEŞE ZAM UYGULANMIŞTI

25 Ağustos Perşembe günü 95 kuruş zamlanan motorin fiyatlarına 87 kuruş daha zam yapılmıştı.

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BENZİNDE İNDİRİM

Geçtiğimiz günlerde brent petrol fiyatında yaşanan düşüşle beraber araç sahiplerini sevindirecek bir gelişme yaşandı.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Benzin fiyatlarına 30 Ağustos Salı günü itibariyle geçerli olmak üzere 1 lira 04 kuruş indirim yapıldı.

BENZİN FİYATI 20 TL'YE KADAR İNECEK

İstanbul'da ortalama olarak 21,15 TL'den satılan benzinin litre fiyatı uygulanacak son akaryakıt indiriminin ardından 20 liraya kadar gerileyecek.

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İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 30 AĞUSTOS 2022

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20,12 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 26,88 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,1 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,11 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 26,85 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11,35 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 20,23 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 26,97 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11.37 TL

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Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt fiyat
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