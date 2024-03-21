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Akaryakıtta peş peşe zam! Benzin ve motorinin ardından bu kez otogaz... (21 Mart akaryakıt fiyatları)

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
21.03.2024 13:44
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Son dakika: Araç sürücülerini üzecek haber! Petrol fiyatlarında artış ve döviz kurlarındaki yükseliş sonrası bir zam daha geliyor. Akaryakıtta tabela bugün değişmişken bir zam haberi de otogazdan geldi. Peki 21 Mart 2024 Perşembe güncel benzin mazot fiyatı, ne kadar kaç TL? İşte İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ve haberin detayları…

Akaryakıtta peş peşe zam! Benzin ve motorinin ardından bu kez otogaz... (21 Mart akaryakıt fiyatları)

Son dakika haberi… Brent petrol fiyatları ve dövizdeki artışla birlikte akaryakıt fiyatlarındaki artış devam ediyor. Benzin ve motorin fiyatlarına gelen zam bugün uygulanmaya başladı. Araç sürücülerini ilgilendirden bir zam haberi de otogazdan geldi.

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YARINDAN İTİBAREN GEÇERLİ

Yarından geçerli olmak üzere otogaz grubunda da 45-50 kuruş fiyat artışı bekleniyor. İstanbul'da otogazın litresi 21,95 liradan satılıyor.

BENZİN VE MOTORİNE BUGÜN ZAM GELMİŞTİ

Zam sonrası benzin ve motorinin litre fiyatı 43 lirayı aştı.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 43,33 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 42,95 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 43,42 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43,01 TL

Ankara'da benzin litre fiyatı: 44,18 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 43,83 TL

İzmir'de benzin litre fiyatı: 44,38 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 44,02 TL

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Anahtar Kelimeler:
Araç Otomobil Zam Otogaz
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