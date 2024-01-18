Akaryakıtta sessizlik bozuldu! İki haftalık arayı otogaz zammı bitirdi (18 Ocak Perşembe güncel benzin, motorin, LPG fiyatları)

Akaryakıt fiyatları son dakika haberleri araç sahibi milyonlar tarafından takip ediliyor. Benzin ve motorin için yapılan ÖTV zammı sonrası akaryakıt tabelalarında iki haftalık bir sessizlik mevcuttu. Ancak sessizliği bu kez otogaz (LPG) fiyatları için gelen zam bozdu. Peki 18 Ocak 2024 Perşembe güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte İstanbul, Ankara, İzmir benzin, mazot, otogaz fiyatı…

LPG’YE ZAM GELDİ

3 Ocak itibarıyla otogaz (LPG) grubunda 1,00 TL ÖTV fiyat artışı meydana geldi. İstanbul’da LPG fiyatları 20 liraya kadar yaklaştı. Ancak bugün gelen 40 kuruşluk zammın ardından otogaz litre fiyatı 20 lirayı aştı.

LNG TİCARETİNDE KIZILDENİZ TERKEDİLİYOR

Öte yandan Katar, Rusya ve ABD de dahil olmak üzere LNG tedarikçileri, Husi saldırıları ardından Kızıldeniz rotasını kullanmayı bıraktı. Süper soğutulmuş yakıtın Katar'dan İngiltere'ye Güney Afrika üzerinden taşınması 27 gün sürüyor. Süveyş Kanalı üzerinden geçildiğinde bu süre 18 gün. Daha uzun LNG yolculukları tankerleri bağlayacak ve navlun maliyetlerini artıracak olsa da, yüksek stoklar ve buradaki bastırılmış endüstriyel talep göz önüne alındığında Avrupa'da kıtlığa yol açması beklenmiyor.

17 OCAK 2024 ÇARŞAMBA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 36,78 TL – 36,87 TL

Motorin: 38,93 TL – 39,03TL

LPG (Otogaz): 20,11 TL – 19,85

ANKARA

Benzin: 37,50 TL

Motorin: 39,69 TL

LPG (Otogaz): 20,29 TL

İZMİR

Benzin: 37,69 TL

Motorin: 39,91 TL

LPG (Otogaz): 20,32 TL







