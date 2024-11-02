Akaryakıtta tabela değişti! Bir zam bir indirim geldi (2 Kasım Cumartesi güncel benzin-motorin-LPG fiyatı)

Benzin, motorin (mazot) litre fiyatı ne kadar? Otogaz (LPG) fiyatı ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzine, mazota, otogaza indirim-zam var mı? Milyonlarca araç sürücüsü bu soruların yanıtını araştırıyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma da benzin ve motorin fiyatlarında hem indirim hem de zam haberlerini beraberinde getiriyor. Buna göre; dün gece itibarıyla otogaz fiyatlarına 71 kuruşluk zam geldi. Yine gece yarısından itibaren motorin fiyatlarına da 12 kuruşluk indirim yapıldı. Zamlı ve indirimli akaryakıt fiyatları tabelaya yansıdı.

2 Kasım 2024 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, otogaz (LPG) ne kadar oldu, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? İşte detaylar...

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 42.84 TL

Motorin litre fiyatı: 42.81 TL

LPG litre fiyatı: 26.03 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 42.72 TL

Motorin litre fiyatı: 42.75 TL

LPG litre fiyatı: 25.49TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.26 TL

Motorin litre fiyatı: 43.36 TL

LPG litre fiyatı: 26.04 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.70 TL

Motorin litre fiyatı: 43.85 TL

LPG litre fiyatı: 26.04 TL