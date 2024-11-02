Akaryakıtta tabela değişti! Bir zam bir indirim geldi (2 Kasım Cumartesi güncel benzin-motorin-LPG fiyatı)

Benzin, motorin (mazot) litre fiyatı ne kadar? Otogaz (LPG) fiyatı ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzine, mazota, otogaza indirim-zam var mı? Milyonlarca araç sürücüsü bu soruların yanıtını araştırıyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma da benzin ve motorin fiyatlarında hem indirim hem de zam haberlerini beraberinde getiriyor. Buna göre; dün gece itibarıyla otogaz fiyatlarına 71 kuruşluk zam geldi. Yine gece yarısından itibaren motorin fiyatlarına da 12 kuruşluk indirim yapıldı. Zamlı ve indirimli akaryakıt fiyatları tabelaya yansıdı.
2 Kasım 2024 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, otogaz (LPG) ne kadar oldu, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? İşte detaylar...
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 42.84 TL
Motorin litre fiyatı: 42.81 TL
LPG litre fiyatı: 26.03 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 42.72 TL
Motorin litre fiyatı: 42.75 TL
LPG litre fiyatı: 25.49TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43.26 TL
Motorin litre fiyatı: 43.36 TL
LPG litre fiyatı: 26.04 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43.70 TL
Motorin litre fiyatı: 43.85 TL
LPG litre fiyatı: 26.04 TL