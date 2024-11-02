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Akaryakıtta tabela değişti! Bir zam bir indirim geldi (2 Kasım Cumartesi güncel benzin-motorin-LPG fiyatı)

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
02.11.2024 09:58
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Akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleri ile araç sahipleri tarafından merak edilirken bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Son gelişmeyle akaryakıtta tabela tekrar değişti. Buna göre bir zam bir de indirim geldi. Peki 2 Kasım 2024 Cumartesi güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? İşte İstanbul, İzmir, Ankara benzin, motorin (mazot) ve otogaz (LPG) fiyatı...

Akaryakıtta tabela değişti! Bir zam bir indirim geldi (2 Kasım Cumartesi güncel benzin-motorin-LPG fiyatı)

Benzin, motorin (mazot) litre fiyatı ne kadar? Otogaz (LPG) fiyatı ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzine, mazota, otogaza indirim-zam var mı? Milyonlarca araç sürücüsü bu soruların yanıtını araştırıyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma da benzin ve motorin fiyatlarında hem indirim hem de zam haberlerini beraberinde getiriyor. Buna göre; dün gece itibarıyla otogaz fiyatlarına 71 kuruşluk zam geldi. Yine gece yarısından itibaren motorin fiyatlarına da 12 kuruşluk indirim yapıldı. Zamlı ve indirimli akaryakıt fiyatları tabelaya yansıdı.

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2 Kasım 2024 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, otogaz (LPG) ne kadar oldu, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? İşte detaylar...

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İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 42.84 TL
Motorin litre fiyatı: 42.81 TL
LPG litre fiyatı: 26.03 TL

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İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 42.72 TL
Motorin litre fiyatı: 42.75 TL
LPG litre fiyatı: 25.49TL

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Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.26 TL
Motorin litre fiyatı: 43.36 TL
LPG litre fiyatı: 26.04 TL

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İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.70 TL
Motorin litre fiyatı: 43.85 TL
LPG litre fiyatı: 26.04 TL

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
42.81
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
42.82
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
24.37
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
29.42
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
26.49
Gazyağı
35.48
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benzin LPG motorin Otogaz mazot Benzin fiyatları Motorin fiyatları akaryakıt fiyatları benzin fiyatı lpg fiyatları
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