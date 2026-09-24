Akaryakıtta tabela yeniden değişiyor! İndirim rüzgarı kısa sürdü

Motorin fiyatlarında kısa aralıklarla yaşanan değişimler sürüyor. 24 Eylül’de yapılan 5 lira 57 kuruşluk indirimin ardından bu kez tabelalarda yeniden artış bekleniyor.

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 2 lira 55 kuruş zam yapılması öngörülüyor. Böylece üç büyükşehir başta olmak üzere birçok kentte motorin fiyatlarının yeniden 90 lira seviyesinin üzerine çıkması bekleniyor.

PETROL PİYASASINDA BELİRSİZLİK ARTTI

ABD'deki Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde ABD ile İran arasında yapılması beklenen temasın gerçekleşmemesi ve Tahran'ın nükleer programına ilişkin ısrarını sürdürmesi, savaşın geleceğine yönelik belirsizlikleri artırdı.

Piyasalarda yükselen belirsizlik petrol fiyatlarında da karşılık buldu. Petrol fiyatları dün yükseliş gösterirken bugün ise gerileme kaydetti. Yaşanan hareketlilik akaryakıt fiyatlarına da yansıdı.

MOTORİNE 2,55 LİRALIK ARTIŞ BEKLENİYOR

Petrol tarafındaki hareketliliğin ardından motorin için yeni bir fiyat artışı gündeme geldi. Olcay Aydilek'in aktardığına göre, motorinin litre fiyatına yarından itibaren 2 lira 55 kuruşluk zam bekleniyor.

Bu gelişmeyle birlikte motorin fiyatlarının üç büyükşehir başta olmak üzere birçok noktada yeniden yükselmesi bekleniyor.

ZAM SONRASI LİTRE FİYATLARI NE OLACAK?

Beklenen zam gerçekleşirse motorinin litre fiyatının İstanbul'da 93,45 liraya, Ankara'da 94,55 liraya, İzmir'de 94,85 liraya yükselmesi bekleniyor.

Doğu illerinde ise motorinin litre fiyatının zam sonrasında 96,25 liraya çıkacağı öngörülüyor.

5,57 LİRALIK İNDİRİMİN ARDINDAN YENİDEN ZAM

Motorin fiyatlarında 24 Eylül'de uygulanan 5,57 liralık indirim, üç büyükşehirde fiyatların 90 lira seviyelerine kadar gerilemesini sağlamıştı.

İndirim sonrasında motorinin litre fiyatı İstanbul'da yaklaşık 90,80 liraya, Ankara'da 91,90 liraya, İzmir'de ise 92,20 liraya kadar düşmüştü. Beklenen 2,55 liralık zamla birlikte bu fiyatların yeniden yukarı yönlü hareket etmesi bekleniyor.