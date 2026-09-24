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Batı Akdeniz'de yaş meyve ve sebze ihracatı rekora koşuyor

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinden (BAİB) 100'den fazla ülkeye yapılan yaş meyve ve sebze ihracatı, yılın 8,5 aylık döneminde 630 milyon doları aştı.

Batı Akdeniz'de yaş meyve ve sebze ihracatı rekora koşuyor

Örtü altı tarımın lideri Antalya'da 12 ay boyunca üretim yapılabilmesi ve zengin ürün çeşitliliği, bölgenin ihracatına olumlu yönde yansıyor.

BAİB Başkanı Mehmet Ali Can, AA muhabirine, bölge ihracatının bu yıl 15 Eylül itibarıyla 2 milyar 100 milyon doları aştığını, bunun önemli bir kısmını yaş meyve ve sebze sektörünün sağladığını söyledi.

Bu yıl yaş meyve ve sebze ihracatının 630 milyon doları aştığını belirten Can, "Bu şekilde devam ederse yaş meyve ve sebzede ilk defa bu yıl 1 milyar dolar seviyesini aşabiliriz. Bölgemiz açısından bu çok önemli. Geçen seneyi yaş meyve ve sebze sektörümüz 750 milyon dolar civarında ihracatla kapatmıştı. Hedefimiz 1 milyar dolar, tüm sektörlerde ise 3 milyar dolar. Böyle devam edersek hedefleri tuttururuz." dedi.

Can, bölgenin yaş meyve ve sebze üretiminde önemli bir potansiyeli bulunduğunu, bunun da ihracatı olumlu etkilediğini kaydetti.

TÜRKİYE'NİN YAŞ MEYVE VE SEBZE İHRACATININ YÜZDE 25'İ BAİB'DEN

Birliğin, Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatının yaklaşık yüzde 25'ini karşıladığını anlatan Can, özellikle sebzede birinci sırada yer aldıklarını ifade etti.

Yaş meyve ve sebze sektöründe de ihracat şampiyonunun biber olduğunu belirten Can, yurt dışına biber satışının geçen yıla göre yüzde 34'lük bir artışla 200 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

Başkan Can, sektörde Avrupa ülkeleri, Rusya başta olmak üzere 100'den fazla ülkeye ürün gönderdiklerini vurguladı.

Ürünlerde tüketim fazlasının yurt dışına gönderildiğinin altını çizen Can, "Türkiye genelinde yıllık bazda toplam üretimin yüzde 8'i civarında bir ürün ihraç ediyoruz. Piyasadaki fiyat dalgalanmalarında ihracatın çok bir rolü yok." diye konuştu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Akdeniz İhracat
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