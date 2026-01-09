Akaryakıtta tabela yeniden değişiyor: Motorine indirim geliyor

Motorin, benzin ve otogaz ne kadar oldu? ABD'nin Venezuela'ya başlattığı operasyonun ardından petrol fiyatlarında gerileme görüldü. Petrol fiyatlarının düşmesi ile beraber araç sahiplerine güzel haber de geldi.

93 KURUŞ İNDİRİM YAPILDI!

Motorin fiyatları ucuzluyor. Küresel petrol fiyatlarındaki gerileme, arzın artacağı beklentileri petrole olan talebin düşeceğine yönelik sinyaller akaryakıt pompalarına indirim olarak yansıyor.

YARINDAN İTİBAREN GEÇERLİ!

Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 93 kuruş indirim yapıldı. İstanbul'da motorinin litresi 53,45 liraya, Ankara'da 54,65 liraya, İzmir'de ise 53,40 liraya gerileyecek.