Akaryakıtta tabela yeniden değişiyor: Motorine indirim geliyor

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Araç sahipleri akaryakıt tabelasında değişim olup olmadığını merak ediyor. ABD'nin Venezuela'ya gerçekleştirdiği operasyon sonrasında düşüş gösteren petrol fiyatları, akaryakıt pompalarına indirim olarak yansıyacak.

Cansu Akalp

Motorin, benzin ve otogaz ne kadar oldu? ABD'nin Venezuela'ya başlattığı operasyonun ardından petrol fiyatlarında gerileme görüldü. Petrol fiyatlarının düşmesi ile beraber araç sahiplerine güzel haber de geldi.

93 KURUŞ İNDİRİM YAPILDI!

Motorin fiyatları ucuzluyor. Küresel petrol fiyatlarındaki gerileme, arzın artacağı beklentileri petrole olan talebin düşeceğine yönelik sinyaller akaryakıt pompalarına indirim olarak yansıyor.

YARINDAN İTİBAREN GEÇERLİ!

Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 93 kuruş indirim yapıldı. İstanbul'da motorinin litresi 53,45 liraya, Ankara'da 54,65 liraya, İzmir'de ise 53,40 liraya gerileyecek.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
54.52
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
53.12
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
24.48
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
32.44
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
27.24
Gazyağı
45.22
Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt tabela
