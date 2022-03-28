Akaryakıtta yeni gelişme! Sanayiciler taleplerini iletti! İşte güncel benzin ve motorin fiyatları

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma devam ediyor. Akaryakıt fiyatları petrol fiyatlarındaki hareketliliğe göre değişkenlik gösteriyor. Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarına zam var mı? sorusunu araştırıyor. Öte yandan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), iş dünyasının taleplerini çözüme kavuşturmak için Ankara ile yoğun görüşme trafiğini sürdürüyor. BTSO akaryakıt ve enerji sektörü temsilcilerinin yer aldığı heyet, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Ticaret Bakanlığı’nı ziyaret ederek sektörün talep ve beklentilerini iletti.

"FİYAT, DAĞITIM BÖLGESİNE GÖRE BELİRLENSİN"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, heyet adına açıklama yaptı.Burkay "Nakliye bedellerinin bayilerin toplam kâr marjının içerisinde yer alması dağıtım bölgelerine uzak olan bayilerimizi olumsuz etkiliyor. Ayrıca dağıtım bölgelerine yakın bazı yerlerin pompa satış fiyatları Bursa gibi uzak illere göre daha yüksek. Pompa satış fiyatlarının da dağıtım bölgelerine uzaklık göz önünde bulundurularak belirlenmesi en önemli taleplerimiz arasındaydı" dedi.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ile yaptıkları görüşmede BTSO’nun da talepleri arasında yer alan otomatik satışlardaki bayi katılımını sıfırlandığının müjdesini kendilerinden aldıklarını ifade eden İbrahim Burkay "Taşıt Tanıma Sistemi'nde (TTS) akaryakıt bayilerine yansıtılan komisyon tutarlarını ortadan kaldıracak yeni bir düzenlemeyi devreye alınması kararını memnuniyetle karşıladık. Atılan bu adım akaryakıt sektöründe fiyat baskısını azaltırken bayilerimizin kar marjlarında da önemli bir iyileşme sağlayacak. Sektörümüzün taleplerine kulak veren Sayın Başkanımız Mustafa Yılmaz’a teşekkür ediyoruz. BTSO olarak sektörümüzün sorunlarının çözülmesi için adımlarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

28 MART BENZİN VE MOTORİN GÜNCEL FİYATLARI

Brent petrolün geçtiğimiz hafta tekrar 130 dolar seviyesini zorlamasıyla birlikte, Türkiye'de son olarak motorin fiyatına 1 lira 37 kuruş zam gelmişti.

Brent petrol yeni haftanın ilk iş gününde 114 dolar seviyesine inerken, akaryakıt istasyonlarında benzin ve motorin fiyatlarında bir değişiklik olmadı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 23,66 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19 lira 80 kuruştan satılıyor.

