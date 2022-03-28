FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Akaryakıtta yeni gelişme! Sanayiciler taleplerini iletti! İşte güncel benzin ve motorin fiyatları

Akaryakıtta yeni gelişme! Sanayiciler taleplerini iletti! İşte güncel benzin ve motorin fiyatları

28.03.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Petrol fiyatlarındaki hareketliliğe göre benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Petrolde yaşanan dalgalanmalar sebebiyle kar marjı düşen sektör temsilcileri, Ticaret Bakanlığı ve T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) talepleri iletti. Akaryakıt fiyatlarında bugün değişiklik var mı? İşte son dakika akaryakıt haberinin detayı...

Akaryakıtta yeni gelişme! Sanayiciler taleplerini iletti! İşte güncel benzin ve motorin fiyatları

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma devam ediyor. Akaryakıt fiyatları petrol fiyatlarındaki hareketliliğe göre değişkenlik gösteriyor. Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarına zam var mı? sorusunu araştırıyor. Öte yandan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), iş dünyasının taleplerini çözüme kavuşturmak için Ankara ile yoğun görüşme trafiğini sürdürüyor. BTSO akaryakıt ve enerji sektörü temsilcilerinin yer aldığı heyet, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Ticaret Bakanlığı’nı ziyaret ederek sektörün talep ve beklentilerini iletti.

"FİYAT, DAĞITIM BÖLGESİNE GÖRE BELİRLENSİN"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, heyet adına açıklama yaptı.Burkay "Nakliye bedellerinin bayilerin toplam kâr marjının içerisinde yer alması dağıtım bölgelerine uzak olan bayilerimizi olumsuz etkiliyor. Ayrıca dağıtım bölgelerine yakın bazı yerlerin pompa satış fiyatları Bursa gibi uzak illere göre daha yüksek. Pompa satış fiyatlarının da dağıtım bölgelerine uzaklık göz önünde bulundurularak belirlenmesi en önemli taleplerimiz arasındaydı" dedi.

benzin5

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ile yaptıkları görüşmede BTSO’nun da talepleri arasında yer alan otomatik satışlardaki bayi katılımını sıfırlandığının müjdesini kendilerinden aldıklarını ifade eden İbrahim Burkay "Taşıt Tanıma Sistemi'nde (TTS) akaryakıt bayilerine yansıtılan komisyon tutarlarını ortadan kaldıracak yeni bir düzenlemeyi devreye alınması kararını memnuniyetle karşıladık. Atılan bu adım akaryakıt sektöründe fiyat baskısını azaltırken bayilerimizin kar marjlarında da önemli bir iyileşme sağlayacak. Sektörümüzün taleplerine kulak veren Sayın Başkanımız Mustafa Yılmaz’a teşekkür ediyoruz. BTSO olarak sektörümüzün sorunlarının çözülmesi için adımlarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

28 MART BENZİN VE MOTORİN GÜNCEL FİYATLARI

Brent petrolün geçtiğimiz hafta tekrar 130 dolar seviyesini zorlamasıyla birlikte, Türkiye'de son olarak motorin fiyatına 1 lira 37 kuruş zam gelmişti.

Brent petrol yeni haftanın ilk iş gününde 114 dolar seviyesine inerken, akaryakıt istasyonlarında benzin ve motorin fiyatlarında bir değişiklik olmadı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 23,66 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19 lira 80 kuruştan satılıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seçimler yaklaşırken anketlerde geride kaldı! Akaryakıt fiyatlarını düşürmek için kolları sıvadıSeçimler yaklaşırken anketlerde geride kaldı! Akaryakıt fiyatlarını düşürmek için kolları sıvadı
Maaşlar yükseliyor! AK Partili vekillerin imzasıyla Meclis'e sunulduMaaşlar yükseliyor! AK Partili vekillerin imzasıyla Meclis'e sunuldu
Son dakika: Akaryakıta yeni zam! Araç sahiplerini üzen haber bu sabah geldi! Motorin fiyatı...Son dakika: Akaryakıta yeni zam! Araç sahiplerini üzen haber bu sabah geldi! Motorin fiyatı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Törende skandal hareket! Ünlü oyuncudan sunucuya tokat

Törende skandal hareket! Ünlü oyuncudan sunucuya tokat

16 milyar TL'lik vurgunda çarpıcı tesadüf!

16 milyar TL'lik vurgunda çarpıcı tesadüf!

Sıfır ve ikinci el araba almak isteyenlere kötü haber! Zam dalgası yüzde 5 ile başladı: Kademeli olarak...

Sıfır ve ikinci el araba almak isteyenlere kötü haber! Zam dalgası yüzde 5 ile başladı: Kademeli olarak...

İŞKUR kurslarına katılan herkes alıyor! Günlük 179 lira ödeme…

İŞKUR kurslarına katılan herkes alıyor! Günlük 179 lira ödeme…

Meclis’ten geçti! Kredi faiz indirimi ve kredi kartları için yeni kararın detayları…

Meclis’ten geçti! Kredi faiz indirimi ve kredi kartları için yeni kararın detayları…

Emlak vergisi istisnasının detayları belli oldu! Yeni emekliler için...

Emlak vergisi istisnasının detayları belli oldu! Yeni emekliler için...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Ramazan öncesi vatandaşı üzecek gelişme! Yüzde 48 zam

Ramazan öncesi vatandaşı üzecek gelişme! Yüzde 48 zam

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

Ramazan gelmeden zam geldi! Yüzde 35 artış

Ramazan gelmeden zam geldi! Yüzde 35 artış

İlk iftar ne zaman?

İlk iftar ne zaman?

Ramazan'ın başlangıcıyla ilgili dini mesajlar

Ramazan'ın başlangıcıyla ilgili dini mesajlar

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.