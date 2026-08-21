FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Akaryakıtta yeni zam geliyor! Tabela gece yarısı değişecek

Motorin fiyatlarında yeni zam beklentisi sürücüleri yakından ilgilendiriyor. Gece yarısından itibaren akaryakıt tabelalarında değişiklik yaşanması bekleniyor.

Akaryakıtta yeni zam geliyor! Tabela gece yarısı değişecek
Aleyna Türkmen

Petrol piyasalarında yaşanan yükseliş, akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış beklentisini gündeme getirdi. Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 2,92 TL zam yapılması bekleniyor.

Küresel petrol piyasasında ABD ile İran arasındaki gerilimin etkisi sürerken, petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt pompalarındaki fiyatlara da yansıyor. Ekonomim'de yer alan habere göre, beklenen zamla birlikte motorin fiyatlarında şehirler arasında yeni rakamlar ortaya çıkacak.

Akaryakıtta yeni zam geliyor! Tabela gece yarısı değişecek 1

MOTORİN FİYATINDA 2,92 LİRALIK ARTIŞ BEKLENİYOR

Motorine yapılması beklenen 2,92 TL'lik zam, sürücülerin litre başına ödeyeceği tutarı yeniden yükseltecek. Zamlı fiyatların bu gece yarısından itibaren geçerli olması öngörülüyor.

Artışın ardından motorinin litre fiyatının İstanbul'da 82,65 TL'ye, Ankara'da 83,75 TL'ye, İzmir'de ise 84,04 TL'ye çıkması bekleniyor.

Akaryakıtta yeni zam geliyor! Tabela gece yarısı değişecek 1

DOĞU İLLERİNDE 85,5 LİRAYA ULAŞMASI BEKLENİYOR

Motorin fiyatlarında zam sonrası en yüksek rakamların doğu illerinde görülmesi bekleniyor. Buna göre motorinin litresinin doğu illerinde 85,5 TL'ye kadar yükselmesi öngörülüyor.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve küresel piyasalardaki gelişmelerin akaryakıt fiyatları üzerindeki yukarı yönlü etkisinin devam etmesi bekleniyor.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (21 AĞUSTOS 2026 CUMA)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıtta yeni zam geliyor! Tabela gece yarısı değişecek 3

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 71.46 TL
Motorin: 79.73 TL
LPG: 33.79 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 71.31 TL
Motorin: 79.58 TL
LPG: 33.19 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 72.43 TL
Motorin: 80.83 TL
LPG: 33.89 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 72.73 TL
Motorin: 81.12 TL
LPG: 33.79 TL

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'nin 61 yıllık tekstil devi iflas etti: 24 ülkeye ihracat yapıyorduTürkiye'nin 61 yıllık tekstil devi iflas etti: 24 ülkeye ihracat yapıyordu
Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 21 Ağustos 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altınıAltın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 21 Ağustos 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
79.73
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
71.47
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
42.19
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
62.26
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
45.35
Gazyağı
80.44
Anahtar Kelimeler:
benzin LPG motorin Akaryakıt Benzin fiyatları Motorin fiyatları Motorin zammı akaryakıt fiyatları lpg fiyatları benzine zam mı gelecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 7 yorum
savaşta olan İran'da mazot 2 lira birşeyler anladinizmi vatandaslar
ötv frenide kurtarmıyor
Bu iyi günlemizi kıymetini bilin
En Çok Okunan Haberler
Kamerun Cumhurbaşkanı Biya 74 gün sonra ülkesine döndü

Kamerun Cumhurbaşkanı Biya 74 gün sonra ülkesine döndü

Hamile eşini tüfekle vurarak katletti! Ardından intihara kalkıştı

Hamile eşini tüfekle vurarak katletti! Ardından intihara kalkıştı

Trabzonspor turu rövanşa bıraktı!

Trabzonspor turu rövanşa bıraktı!

Dünyanın en güzelleri seçildi! İlk 5'e 3 Türk damgası

Dünyanın en güzelleri seçildi! İlk 5'e 3 Türk damgası

Kredi kartı kullananlar hedefte: Dolandırıcılardan yeni tuzak!

Kredi kartı kullananlar hedefte: Dolandırıcılardan yeni tuzak!

DASK'ta yeni dönem Resmi Gazete'de!

DASK'ta yeni dönem Resmi Gazete'de!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.