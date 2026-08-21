Akaryakıtta yeni zam geliyor! Tabela gece yarısı değişecek

Petrol piyasalarında yaşanan yükseliş, akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış beklentisini gündeme getirdi. Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 2,92 TL zam yapılması bekleniyor.

Küresel petrol piyasasında ABD ile İran arasındaki gerilimin etkisi sürerken, petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt pompalarındaki fiyatlara da yansıyor. Ekonomim'de yer alan habere göre, beklenen zamla birlikte motorin fiyatlarında şehirler arasında yeni rakamlar ortaya çıkacak.

MOTORİN FİYATINDA 2,92 LİRALIK ARTIŞ BEKLENİYOR

Motorine yapılması beklenen 2,92 TL'lik zam, sürücülerin litre başına ödeyeceği tutarı yeniden yükseltecek. Zamlı fiyatların bu gece yarısından itibaren geçerli olması öngörülüyor.

Artışın ardından motorinin litre fiyatının İstanbul'da 82,65 TL'ye, Ankara'da 83,75 TL'ye, İzmir'de ise 84,04 TL'ye çıkması bekleniyor.

DOĞU İLLERİNDE 85,5 LİRAYA ULAŞMASI BEKLENİYOR

Motorin fiyatlarında zam sonrası en yüksek rakamların doğu illerinde görülmesi bekleniyor. Buna göre motorinin litresinin doğu illerinde 85,5 TL'ye kadar yükselmesi öngörülüyor.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve küresel piyasalardaki gelişmelerin akaryakıt fiyatları üzerindeki yukarı yönlü etkisinin devam etmesi bekleniyor.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (21 AĞUSTOS 2026 CUMA)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 71.46 TL

Motorin: 79.73 TL

LPG: 33.79 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 71.31 TL

Motorin: 79.58 TL

LPG: 33.19 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 72.43 TL

Motorin: 80.83 TL

LPG: 33.89 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 72.73 TL

Motorin: 81.12 TL

LPG: 33.79 TL