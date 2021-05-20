Akaryakıttaki ÖTV zammına sert tepki: İktidar kaşıkla veriyor, kepçeyle alıyor!

Deva Partisi Genel Başkanı Babacan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ÖTV zammına ilişkin açıklama yaparak; "İktidar kaşıkla veriyor, kepçeyle alıyor." dedi. Yüzde 189'a varan zammı sert bir dille eleştiren Babacan'a kısa sürede takipçilerinden destek yorumları geldi.

BUGÜN İTİBARİ İLE BAŞLADI

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre ÖTV miktarı 95 oktan benzinde litre başına 0.8652 TL'den 1.3313 TL'ye, 98 oktan benzinde 1.0283 TL'den 1.5836 TL'ye çıkarıldı.

ÖTV miktarı litre başına motorinde 0.7253 TL'den 1.2931 TL'ye çıkarılırken bütan, propan ve motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılan LPG'de 0.2810 TL'den 0.8107 TL'ye yükseltildi.

Bu durumda tepki gösteren Deva Partisi Genel Başkanı Babacan şu paylaşımı yaptı;

İktidar kaşıkla veriyor, kepçeyle alıyor.



Vatandaşa yeterli destek vermediği gibi, akaryakıt ÖTV‘sinde yüzde 188’e varan artışlar yapıyor.



İki gün önce esnafa paket masalı anlatıyorlardı, açıklamanın daha mürekkebi kurumadan ellerini yine milletin cebine attılar.#benzin — Ali Babacan (@alibabacan) May 20, 2021



