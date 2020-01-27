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Akbank deprem bölgesinde kredi ve kart ödemelerini 3 ay faizsiz erteliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.01.2020 14:01 | Son Güncelleme

Akbank, Elazığ depreminden etkilenen çevredeki müşterilerinin kredi taksit ve kredi kartı ödemelerini 3 ay faizsiz erteleyeceğini açıkladı.

İstanbul, 27 Ocak (DHA) - Akbank, Elazığ depreminden etkilenen çevredeki müşterilerinin kredi taksit ve kredi kartı ödemelerini 3 ay faizsiz erteleyeceğini açıkladı.
Akbank'tan yapılan açıklamada, "Akbank, Elazığ depremi ardından zor günler geçiren bölgedeki bireysel müşterilerinin talep etmeleri halinde, kullanmış oldukları tüketici kredilerinin taksitlerini ve ekstresi gelen kredi kartı ödemelerini 3 ay faizsiz erteliyor. Ayrıca KOBİ müşterilerinin de yine talep etmeleri durumunda, kredi geri ödemeleri veya taksitleri 3 ay süreyle faizsiz ertelenecek" denildi ve şu bilgiler verildi:
"Bunun yanı sıra; depremden yoğun olarak etkilenen bölgedeki Akbank şubelerinde müşterilerin tüm kanallardan yapacağı EFT, havale ve swift işlemleri ile bu şubelerdeki hesaplara gelen havalelerde 1 ay süresince göndericilerden ücret alınmayacak.
"Ayrıca Elazığ şubelerindeki Akbank müşterilerinin ortak ATM kullanımları da yine 1 ay ücretsiz olacak. Bölgede kesintisiz hizmetlerini sürdüren Akbank, ayrıca deprem bölgesinde gezici şubesiyle de hizmetlerini destekliyor."

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