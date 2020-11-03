Akbank depremden etkilenenlerin ödemelerini 3 ay erteledi

Akbank'tan yapılan açıklamada, "Akbank, İzmir depreminin ardından zor günler geçiren ve depremden olumsuz etkilenenbireysel müşterilerinin talep etmeleri halinde, kullanmış oldukları tüketici kredilerinin taksitlerini ve ekstresi gelen kredi kartı ödemelerini, 1 aydan 3 aya kadar faizsiz erteliyor" denildi ve eklendi:

"Ayrıca Akbank, yine depremden etkilenen serbest meslek sahibi esnaf müşterilerinin de talep etmeleri durumunda, kredi geri ödemeleri veya taksitlerini 1 aydan 3 aya kadar faizsiz olarak erteleyecek."

Yapılan açıklamaya göre; Akbanklılar bireysel başvurularını Akbank şubelerinden veya 444 25 25 Akbank Müşteri İletişim Merkezi'nden, serbest meslek sahibi esnaf Akbanklılar ise başvurularını şubelerinden yapabilecekler.

KAYNAK:DHA

