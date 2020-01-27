Akbank, Elazığ depreminden etkilenen müşterilerinin ödemelerini erteleyecek

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, Elazığ depreminin ardından zor günler geçiren bölgedeki bireysel müşterilerinin, talep etmeleri halinde kullandıkları tüketici kredilerinin taksitlerini ve ekstresi gelen kredi kartı ödemelerini 3 ay faizsiz erteleyecek.

Banka ayrıca, KOBİ müşterilerinin de yine talep etmeleri durumunda, kredi geri ödemelerini veya taksitlerini 3 ay süreyle faizsiz öteleyecek.

Depremden yoğun olarak etkilenen bölgedeki Akbank şubelerinde müşterilerin tüm kanallardan yapacağı EFT, havale ve swift işlemleri ile bu şubelerdeki hesaplara gelen havalelerde 1 ay süresince göndericilerden ücret alınmayacak.

Öte yandan Elazığ şubelerindeki Akbank müşterilerinin ortak ATM kullanımları da yine 1 ay ücretsiz olacak.

Bölgede kesintisiz hizmetlerini sürdüren Akbank, ayrıca deprem bölgesinde gezici şubesiyle de hizmetlerini destekliyor.

KAYNAK:AA



