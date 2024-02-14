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Merkez Bankası'nın kararının ardından krediler ve TL mevduat faizlerine ilişkin dikkat çeken beklenti!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
14.02.2024 17:10 | Son Güncelleme:
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Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, Merkez Bankası'nın zorunlu karşılıklara ilişkin kararını değerlendirdi. Gür kararın TL mevduat faizlerini artırıcı bir etki yaptığını ve bu adımın kredi iştahını da yukarı çekeceğini söyledi.

Merkez Bankası'nın kararının ardından krediler ve TL mevduat faizlerine ilişkin dikkat çeken beklenti!

Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, Merkez Bankası’nın aldığı kararla bankaların Merkez Bankası’nda tuttuğu zorunlu karşılıklara bir faiz ödenmeye başlanacak. Bu çok önemli bir gelişme. Bu kararın etkisiyle mevduat faizlerinde tekrar bir yukarı doğru bir hareket oldu. Şu anda TL mevduat faizleri yüzde 51 seviyesine kadar çıktı. Merkez Bankası Kur Korumalı Mevduat’ın (KKM) yavaş yavaş TL mevduata dönüşmesini istiyor. Ortam şuanda bunu destekliyor. Ağustos ayında 128 milyar dolarları bulan KKM portföyü şuanda 80 milyar doların altına düşmüş durumda, bu son derece pozitif. TL mevduatın payı yüzde 42’ye yükseldi." dedi.

Dünya gazetesinden Birol Bozkurt'un haberine göre, Gür, "Merkez Bankası’nın politika faizini artırmaya başlaması ve son olarak yüzde 45’e çıkarmasıyla bankacılık sisteminin fonlama maliyetlerinde önemli bir artış meydana geldiğini vurgulayan Kaan Gür, “Bu fonlama maliyetlerindeki artış ister istemez mevduat maliyetlerini biraz aşağı doğru baskıladı. Bunun hemen sonrasında şubat ayı başında Merkez Bankası’nın aldığı kararla bankaların Merkez Bankası’nda tuttuğu zorunlu karşılıklara bir faiz ödenmeye başlanacak." diye konuştu.

kaan

"ŞU ANDA TL MEVDUAT FAİZLERİ YÜZDE 51 SEVİYESİNE KADAR ÇIKTI"

Gür şu ifadeleri kullandı:

Bu çok önemli bir gelişme. Bu kararın etkisiyle mevduat faizlerinde tekrar bir yukarı doğru bir hareket oldu. Şu anda TL mevduat faizleri yüzde 51 seviyesine kadar çıktı. Merkez Bankası Kur Korumalı Mevduat’ın (KKM) yavaş yavaş TL mevduata dönüşmesini istiyor. Ortam şuanda bunu destekliyor. Ağustos ayında 128 milyar dolarları bulan KKM portföyü şuanda 80 milyar doların altına düşmüş durumda, bu son derece pozitif. TL mevduatın payı yüzde 42’ye yükseldi.

KKM’yi de dahil ettiğimizde bu oran yüzde 58’lere kadar çıkıyor. Net ve brüt rezervlere baktığımızda burada da pozitif gelişmeler var. Türkiye’nin 5 yıllık risk primine bakın 800’lerden 300’lere geldiğini görüyoruz. Merkez Bankası’nın açıkladığı yılsonu enflasyon hedeflerinin tutturulacağına inanıyoruz. Dolar kurunda da enflasyonun üzerinde bir artış beklemiyorum. Verilen hedefler yapılamayacak hedefler değil” diye konuştu.

“YABANCI PARA KREDİLER YENİDEN CANLANIYOR”

Kredi taleplerinin bir kısmı Türk Lirası’ndan yabancı para kredilere dönmeye başladığını söyleyen Gür, “Özellikle turizm sektöründen ciddi bir kredi talebi var. Daha orta uzun vadeli kredileri konuşmaya başladık. Turizm sektörü 2024 yılında 60 milyar dolar gelir hedefliyor çok ciddi devinim. Şu sıralar konuştuğumuz iki veya üç tana önemli büyük proje var. Akbank’ın, Borsa İstanbul’a kote şirketler arasında, ilk 20 firma arasında yer aldığını söyleyen Kaan Gür, “2023 yılsonu itibariyle %55 yabancı payıyla banka hisseleri arasında en yüksek yabancı payına sahip. BIST 30 hisseleri arasında ise 3. sırada yer alıyor. Yabancı yatırımcının yakın dönemde tahvil ve hisse tarafında haftada 1 milyar dolarlık girişler yapmaya başlayacağını düşünüyorum”


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Anahtar Kelimeler:
kredi Merkez Bankası mevduat faizi
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