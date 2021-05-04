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Akbank’tan beklenmeyen kar | Akbank hisse yorumları | Baskı azalır mı?

04.05.2021 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akbank, 2021’in ilk çeyreğinde yıllık %55 artışla 2,027 milyon TL kar elde ettiğini açıkladı. Akbank’ın TL kredileri ise çeyreklik bazında %3,3 büyüme kaydederken, yabancı para cinsindeli kredilerinde ise %2 artış yakaladı. 2018 yılında haftalıkta oluşan engulfing bölgesinden hem geçen yaz hem de Nisan ayında alıcı buldu. Akbank, tekrar aynı bölgeye çekilse de halen kararsızlığı devam ediyor.

Akbank’tan beklenmeyen kar | Akbank hisse yorumları | Baskı azalır mı?

Akbank hisselerinin kapanıştaki işlem fiyatı 4.99’ken, şu anki son işlem fiyatı 4.95 olarak gözüküyor. 2 aydır hisse fiyatları aynı seviyede kalırken, yatırımcılar fiyat üstündeki baskının kırılamamış olmasından şikayet ediyor. Yatırımcısına son aylarda kazandırmayan Akbank hisselerinin ise durumu merak ediliyor.

AKBANK HİSSE YORUMLARI

Akbank 2018 yılında haftalıkta oluşan engulfing bölgesinden hem geçen yaz hem de Nisan ayında alıcı buldu. Tekrar aynı bölgeye doğru bir geri çekilme gerçekleşti ancak kararsız görüntü devam ediyor. Yukarda tepede oluşan obo formasyonu kabaca 4. 20 leri hedeflerken 2013 yılında 4.53 dibini yaptığını ve o rakamları tekrar görmediğini unutmamak gerek. Yani hissemiz ucuz düştükçe al kademe yap denebilecek seviyede. Formasyon hedefine gitmesi için 4.64 altında haftalık kapanışlar yapmalı ancak o bölgelere fiyat gelse daha agresif alıcılar bulucağı kanaatindeyim. Yukarda ise yükşeliş için 4.96 üzerinde 4 saatlik ve günlük kapanış alsın ki ilk hedefi olan 5.28/5.39 4h bölgeye gidebilelim. Bu bölge eğer haftalık bazda kırılırsa ilk ciddi satıcıların olduğu bölge 6.12/6.33 bölgesi olacaktır. Yine İş bankası için söylediklerim Akbank için de geçerli. Bu hisseler ucuz. İster batık kredi olsun ister kriz olsun fark etmez. Risk sevmeyen için bankalar buralardan alıp unutmalık. Son 10 yılı incelerseniz hep bu fiyatlardan tepki almış ve ortalama %80/100 kar vermiş. Herkese bol kazançlar.

Bu yazı, bir yatırım tavsiyesi değildir.

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Anahtar Kelimeler:
Akbank
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