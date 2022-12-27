AKBİL FİYATLARI 2022 ne kadar? 2023 Aylık öğrenci akbili, mavi kart fiyatı kaç TL? İstanbul’da toplu taşımaya zam

Akbil fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Öğrenci akbili ve mavi kart fiyatları gündemde yer alıyor. Yapılan son dakika açıklamasında İstanbul’da toplu taşımaya zam yapıldığı duyuruldu. İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine gelen yüzde 29,6 oranındaki zammın ardından Öğrenci Abonman Ücreti 109 TL'den 140 TL'ye yükseldi.

AKBİL FİYATLARI NE KADAR?

UKOME kararıyla toplu ulaşıma yüzde 29,10, servis ücretlerine ise yüzde 19,95 oranında zam geldi.

Tam bilet 7,67 TL'den 9.90 TL'ye yükseldi. Öğrenci bileti ise 3,74 TL'den 4,83 TL'ye çıktı.

Taksiye yüzde 29,10 zam yapılırken açılış fiyatı 12,65 TL oldu. Tam Abonman Ücreti 602 TL'den 777 TL, Öğrenci Abonman Ücreti 109 TL'den 140 TL oldu.

İstanbul'da toplu taşımaya son zam 6 Nisan tarihinde yapılmıştı. En son yapılan zammın ardından Mavi Kart fiyatları tam 602 TL, öğrenci 109 TL ve sosyal 374 TL olmuştu.



