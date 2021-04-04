Akıllara durgunluk veren olay! Herkesi ilgilendiriyor, izinsiz EFT’den banka sorumlu

Akıllara durgunluk veren olayda, gözünü kestirdikleri iş adamının cep telefonunu kendilerine yönlendiren dolandırıcılar, hesaptan 96 bin lirayı başka şubelerdeki üçüncü kişilerin hesabına gönderdi. EFT’den bankadan gelen elektronik posta ile haberdar olan iş adamı, hemen bankayı arayarak hesabından çekilen paraya bloke koydurdu. Oldukça hızlı davranan siber dolandırıcılar, 58 bin lirayı hemen çekti. Kalan 38 bin liraya ise banka bloke koydu. İnternet bankacılığı vasıtasıyla mağdur edildiğini öne süren işadamı, bankayı mahkemeye verdi.

Hesabından bilgisi, rızası ve talimatı dışında EFT işlemleri gerçekleştirildiğini, EFT yapıldığına dair bilgi mailini görür görmez hesabını incelediğini, anlayınca bu bankayı aradığını, ancak banka görevlisinin işlemlere başlandığını, durdurulmasının mümkün olmadığını belirterek işlemlere devam ettiği, yalnız bir kısım işlemleri durdurabildiğini dile getirdi. Bankanın ihmalinin çok büyük olduğunu, kendisinin EFT işlemleri için aranmadığını, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili öncesi iş yerinde ve işinin başında olması gerekirken işlerinden geri kaldığını, maddi olduğu kadar manevi olarak da yıpranmasına neden olduğunu belirterek banka aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açtı. Çekilen 58 bin TL'nin yasal faizden aşağı olmayacak şekilde işlem tarihi olan 29/06/2016 tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faizi ile 10.000-TL manevi tazminatın, davalıdan tahsiline dair karar verilmesini talep ve dava etti. Davalı banka avukatı ise davaya konu edilen EFT işlemlerinin internet bankacılığı kullanılarak gerçekleştirildiğini, bu EFT işlemleri hususunda müvekkil bankanın yerine getirilmesi gereken tüm operasyonel ve güvenli işlem adım ve yükümlülüklerini eksiksizce yerine getirdiğini öne sürdü. EFT talimatı verilmesi üzerinde davacı yanın müvekkil banka sistemlerinde kayıtlı güncel telefon numarasından davacı yan ile erişimi sağlayarak EFT işlemleri hususunda teyit aldığını, davacı yanın telefon onayından sonra, gerçekleştirilen EFT işlemleriyle internet dolandırıcılığına maruz olduğunu müvekkil bankaya bildirmesi akabinde EFT gönderimlerinin yapıldığı karşı bankalara ivedilikle bilgi verilerek hesaptaki bedellerin blokeye alınmasının sağlandığını dile getirdi. Mahkeme, bankanın gerekli güvenlik önlemlerini aldığı gerekçesiyle davayı reddetti.