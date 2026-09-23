TCMB verileri ortaya koydu: Yatırımda ilk tercih şaşırtmadı

TCMB tarafından açıklanan Sektörel Enflasyon Beklentileri, İktisadi Yönelim Anketi ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iş birliğinde gerçekleştirilen Hanehalkı Beklenti Anketi sonuçlarından oluşturuldu. Çalışmada finansal ve reel sektör uzmanları, imalat sanayi firmaları ve hanehalkının 12 ay sonrasına ilişkin yıllık tüketici enflasyonu beklentileri değerlendirildi.

HANEHALKININ ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 45,60

2026 yılı Eylül ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi, piyasa katılımcılarında bir önceki aya göre 0,01 puan artarak yüzde 23,70 seviyesine çıktı.

Hanehalkının enflasyon beklentisi de 0,02 puanlık artışla yüzde 45,60’a yükseldi. Reel sektörün 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi ise 0,30 puan gerileyerek yüzde 32,50 seviyesinde gerçekleşti.

ENFLASYONUN DÜŞECEĞİNİ BEKLEYENLERİN ORANI GERİLEDİ

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşmesini bekleyen hanehalkının oranı, bir önceki aya kıyasla 0,60 puan azalarak yüzde 16,25 oldu.

Hanehalkının son bir yılda fiyatının en fazla arttığını düşündüğü ve gelecek 12 ayda da en yüksek fiyat artışını beklediği ürün ve hizmet grupları “gıda” ile “yakıt ve enerji” olarak öne çıktı.

Gıdayı fiyatı en fazla yükselen ürün grupları arasında gösteren katılımcıların oranı, bir önceki aya göre 1,5 puan düşerek yüzde 37,8’e geriledi.

Gelecek 12 ayın sonunda konut fiyatlarında beklenen artış ise bir önceki aya göre 1,44 puan azalarak yüzde 30,69 seviyesinde gerçekleşti.

YATIRIM TERCİHLERİNDE İLK SIRADA ALTIN VAR

Ankete katılanların yatırım tercihleri incelendiğinde altın ilk sırada yer aldı. “Altın alırım” diyen katılımcıların oranı bir önceki aya kıyasla 1,7 puan yükselerek yüzde 43,0 oldu.

Yatırım tercihlerinde ikinci sırayı gayrimenkul aldı. “Ev/dükkan/arsa vb. alırım” yanıtını verenlerin oranı ise bir önceki aya göre 3,5 puan azalarak yüzde 33,6 seviyesinde gerçekleşti.