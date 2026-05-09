Akıllı telefon ve tabletlere zam yolda! Canlı yayında açıkladı

Akıllı telefon ve tabletlere zam geliyor. Samsung Türkiye Mobil İş Birimi Başkan Yardımcısı Murat Azdemir, dünyada yaşanan problemlere değinerek "Yarı iletken talebi çok güçlü, ürün tedariği zorlaştı. Global endeksten bakacak olursak, yüzde 20 ile yüzde 25 daha fiyat artışı görebiliriz." dedi.

Recep Demircan
Samsung Türkiye Mobil İş Birimi Başkan Yardımcısı Murat Azdemir, Bloomberg HT'de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Azdemir akıllı telefon ve tablet fiyatlarına zammın kapıda olduğunu ifade etti.

YÜZDE 25 ZAM AÇIKLAMASI

Murat Azdemir akıllı telefon ve tablet fiyatlarında yıl genelinde bir kez daha yüzde 25 artış beklediklerini söyledi. Azdemir şunları ifade etti:

“Yarı iletken maliyetlerinde ABD ile İran savaşı nedeniyle geçen hafta 9 ile 9,50 kata varan artışlar oldu. Bugün ortalama bir akıllı telefonun içinde yarı iletken maliyetinin yüzde 20 ile yüzde 25 gibi düşünürsek yani bu artan fiyatla beraber ürünlerin maliyeti çok hızlı şekilde yükseliyor. Yaklaşık her ay fiyat revizyonu görüyoruz çip tarafında her hafta değişen bir fiyatlama var dolayısı ile ileriye dönük bir fiyatlama yapmak kolay değil. Bu 1 ile 1.5 sene daha böyle devam edecek gibi görünüyor çünkü yarı iletken talebi çok güçlü, ürün tedariği zorlaştı. Geçen yıl ile bu yıl arasına baktığımızda bizim gördüğümüz fiyat değişikliği şu anda dolar bazında yüzde 25 oldu. Önümüzdeki dönemde trendin böyle devam edeceğini tahmin ediyoruz. Türkiye'de bunun üzerine lojistik maliyeti, kur farkı ekleniyor ama global endeksten bakacak olursak, yüzde 20 ile yüzde 25 daha fiyat artışı görebiliriz."

