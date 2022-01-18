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Akıllı telefonlar için yeni karar! Resmi Gazete'den duyuruldu

18.01.2022 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akıllı telefon ithalatı gözetim uygulamasında düzenleme yapıldı. Buna göre gümrük kıymeti 200 doların altında olan telefonların gözetim belgesi ile ithal edilebileceği kararlaştırıldı.

Akıllı telefonlar için yeni karar! Resmi Gazete'den duyuruldu

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ve ilgili ithalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliğde değişiklik yapan tebliğe göre, akıllı telefonların adet başına 200 dolar gümrük kıymetinin altında birim kıymeti olanları gözetim belgesi aracılığıyla ithal edilebilecek.

Şubat 2021'de yapılan düzenlemeyle, 2020/6 sayılı ithalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliğe eklenen geçici maddeyle, söz konusu "Diğerleri" şeklinde tanımlanan eşyanın yatırım teşvik belgesi kapsamında üretime tabi tutulmak üzere, aksam ve parça olarak demonte halde ithalatında, 31 Ağustos 2021 tarihine kadar, gözetim hükümlerinin uygulanmayacağına dönük hüküm koyulmuştu.


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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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