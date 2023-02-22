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Akkuyu Nükleer AŞ: Deprem bölgesine giden gönüllülerin işten çıkarıldığı iddiaları gerçeği yansıtmıyor

22.02.2023 22:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akkuyu Nükleer AŞ, sosyal medyada yer alan ve deprem bölgesine giden gönüllülerin işten çıkarıldığına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Akkuyu Nükleer AŞ: Deprem bölgesine giden gönüllülerin işten çıkarıldığı iddiaları gerçeği yansıtmıyor

Şirketten yapılan açıklamada, devletler arası bir projenin uygulanma sürecini olumsuz etkileyen ve gerçeği yansıtmayan her türlü yayının yakından takip edildiği belirtildi.

Akkuyu Nükleer AŞ'nin, iddiaları ortaya atanlar hakkında gerekli yasal başvuruları yapma hakkını saklı tuttuğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Akkuyu Nükleer AŞ olarak yaşadığımız büyük afette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz. Akkuyu Nükleer AŞ, Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşadığı bu büyük acıyı birlikte göğüslemek için elinden gelen yardımı ve gayreti sergileyerek Akkuyu NGS sahasında yürütülen inşaat ve montaj çalışmalarının proje takvimine uygun olarak sürdürülmesi ve böylelikle Türkiye'nin kısa bir sürede dünya nükleer topluluğuna üye olması için gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Bugün sosyal medyada ve bazı basın kuruluşlarında yer alan, deprem bölgesine giden gönüllülerin işten çıkarıldığına dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

Kaynak: AA


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