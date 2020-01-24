Aksa Elektrik'ten Kızılay'ın kampanyasına destek

İSTANBUL (AA) - Aksa Elektrik, yeniden dizayn ettiği elektrik faturalarında Kızılay'a iletişim desteği sunmaya başladı.

Şirket açıklamasına göre, 9 il ve 101 ilçede hizmet veren Aksa Elektrik, elektrik faturalarında Kızılay'ın "İyilik Sensiz Olmaz" kampanyasına yer veriyor.

Trabzon, Rize, Giresun, Gümüşhane ve Artvin'de Aksa Çoruh Elektrik; Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli’de Aksa Fırat Elektrik şirketleri aracılığıyla yaklaşık 2,1 milyon abonesine elektrik tedarik hizmeti sunan Aksa Elektrik, elektrik faturalarını sosyal destek amaçlı kullanmaya başladı.

İhtiyacı olan öğrencilere burs verilmesini amaçlayan bağış kampanyası için SMS bilgileri, 2 ay boyunca Aksa Elektrik faturalarında da yer alacak.

Kampanyaya katılmak isteyenler, "Burs" yazıp 2868'e gönderdikleri her SMS ile 10 TL bağış yapabiliyor.

Aksa Elektrik, gelecek aylarda da sosyal sorumluluk amacıyla elektrik faturalarında benzer kampanyalara yer verecek.

