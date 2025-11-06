Aktif gelir nedir, farkı nedir?

Bir işletme, belli bir dönem içinde elde etmiş olduğu gelirleri ve harcamış olduğu giderleri gösteren finansal tablolar hazırlar. Bu mali ya da finansal tablolar firmaların gelir giderlerini, kar ve zararlarını, nakit akışlarını takip etmek için son derece önemli kabul edilmektedir. Gelir gider tabloları farklı türlere sahiptir. Örnek olarak gelir gider tabloları kapsamlı gelir tablosu, tek adımlı gelir tablosu, kar ve zarar tablosu ve çok adımlı gelir tablosu olmak üzere dört farklı başat türde hazırlanabilmektedir.

Aktif gelir nedir?

İşletmeler için aktif ve pasif gelirler bulunmaktadır. Kazanç türleri aktif ve pasif olmak üzere iki ana başlıkta değerlendirilmektedir. Aktif gelirler emek ya da zaman, mal ya da hizmet karşılığında kazanılan ücretler olarak tanımlanır. Pasif gelirler ise ilk yatırım ya da başlangıçta olan çabadan sonra sürekli olarak çalışma gerektirmeden kendiliğinden devam edebilen kazanç yapılarıdır.

Serbest çalışma ya da maaşlı çalışan olmak aktif gelir örnekleri olarak kabul edilmektedir. Kiralanan bir gayrimenkulden ve taşınmazdan elde edilen düzenli kazanç veya dijital ürünlerin satışından sağlanan gelirler ise pasif gelir olarak değerlendirilir. Bu gelir çeşitleri kişilere farklı ekonomik araçların işlevlerini daha net şekilde görme imkanı da tanımaktadır.

Pasif gelir elde etmek için çeşitli yollar bulunmaktadır. Bu gelir türünü elde edebilme süreçleri içinde izlenebilecek olan temel adımları şu şekildedir:

İlk adımda mevcut olan finansal durumlar analiz edilir.

Hedeflenmiş olan gelir miktarı belirlenir.

Uygun olan pasif gelir fikirleri arasından bir tercih yapılır.

Seçilmiş olan model için başlangıç sermayesinin ya da zamanın planlanması gerekir.

Yatırım düzenli olarak takip edilmeli ve gerek görüldüğünde güncellenmelidir.

Aktif gelir farkı nedir?

Hem aktif gelirlerin hem de pasif gelirlerin çeşitli avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Pasif gelir söz konusu olduğunda yaşam giderlerinin karşılanabilmesi için aktif gelire bağımlı kalınması gerekmez. Bu anlamda aktif ve pasif gelir farkı oldukça belirginleşmektedir. Başat olan aktif ve pasif gelir farkları şunlardır: