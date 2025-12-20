Alanya’da dev açılış! Doğu Çevre Yolu ve Demirtaş Kavşağı hizmete girdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Alanya Doğu Çevre Yolu 12 kilometrelik kesiminin ve Demirtaş Kavşağı’nın açılış töreninde konuştu. Antalya’ya her zaman hizmetle, eserle ve bereketle geldiklerini dile getiren Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Sadece bu yıl içerisinde daha ilk aydan Korkuteli-Elmalı Yolu’nu açtık. Nisan ayında Antalya Havalimanımızın 35 milyon olan yolcu kapasitesini 82 milyona çıkaran yeni terminal binasını hizmete sunduk. Temmuz ayında Antalya-Alanya Otoyolu’nun temelini attık, Demre Yat Limanı’nın açılışını gerçekleştirdik. Ekim ayında Kepezüstü ve Sanayi Farklı Seviyeli Kavşakları’nı, Elmalı Şehir Geçişi ve Elmalı-Finike Yolu’nun Elmalı-Avlanbeli kesiminin açılışlarını yaptık. Avlanbeli-Finike kesiminin yapımını başlattık. Geçen ayın başında hemen yanı başımızdaki Gazipaşa’da denizcilik vizyonumuzun en yeni mücevheri olan Gazipaşa Yat Limanımızı açarak başta Alanya olmak üzere tüm bölgemizdeki turizm faaliyetlerine güç kattık.”

Bakan Uraloğlu, bugün de Alanya’ya, Alanya Doğu Çevre Yolu ve Demirtaş Kavşağı’nın açılışını gerçekleştirmek üzere iki büyük müjde ile geldiklerini söyledi. Uraloğlu, “Özetle; “Durmak yok, yola devam!” dedik. Yaparsa AK Parti yapar dedik. Verdiğimiz tüm sözleri tuttuk ve bu yılın ilk ayından bu yana Antalya’da adeta bir hizmet fırtınası estirdik.” dedi.

23 YILDA ANTALYA'NIN ULAŞIM VE İLETİŞİM ALTYAPISINA YAKLAŞIK 245 MİLYAR LİRAYI AŞAN YATIRIM!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, son 23 yılda Antalya’nın ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 245 milyar lirayı aşan yatırımlar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Bakan Uraloğlu, bölünmüş yol uzunluğunu 197 kilometreden 761 kilometreye, BSK kaplamalı yol uzunluğunu ise 123 kilometreden bin 101 kilometreye çıkardıklarını söyledi.

Bakan Uraloğlu, “Antalya Batı Çevre Yolu’nu açtık. Antalya Kuzey Çevre Yolunda; Başköy, Korkuteli, Kirişçiler ve Isparta Köprülü Kavşaklarını hizmete sunduk. Antalya-Kemer-Tekirova-Finike Yolu kapsamında Phaselis Tüneli’ni açtık. Böylelikle Antalya’nın; Demre, Finike, Kumluca, Kemer, Kaş ve Kalkan gibi turizm cenneti beldelerinin ulaşımını güçlendirdik.” açıklamasında bulundu.

Antalya’yı Konya’ya bağlayan kuzey-güney aksının en önemli geçiş noktasını oluşturan 5 bin metre uzunluğundaki Demirkapı Tünelini hizmete açtıklarını da dile getiren Uraloğlu, Akdeniz ve İç Anadolu'yu ayıran Torosların tünel konforuyla sadece 5 dakikada geçilmesini sağladıklarını ifade etti. Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Alanya-Kuşyuvası-Taşkent Yolu Tünellerini inşa ettik. Kızılkaya-Antalya Yolu, Antalya-Alanya-Gazipaşa Yolu, Kumluca-Finike Yolu, Demre Şehir Geçişi, Kaş Çevre Yolu, Kalkan Şehir Geçişi, Akseki Bağlantı Yolu, Kızılcadağ-Elmalı Yolu, Konaklı-Güzelbağ Yolu ve Antalya Şehir Hastanesi Bağlantı Yolları’nı da hizmete sunduk. Antalya’yı kuzeyden güneye, doğudan batıya modern yollarla, tünellerle, köprülerle donattık. Az önce bahsettiğim üzere Antalya-Alanya Otoyolu’muzun yapımına başladık. 84 kilometre ana gövde ve 38 kilometre bağlantı yoluyla toplam 122 kilometrelik bu dev proje, 5 tünel, 16 viyadük ve 7 kavşakla modern mühendisliğin zirvesi olacak.”

Uraloğlu, Akdeniz’in turkuaz kıyılarında, Toroslar’ın heybetli gölgesinde her yıl milyonlarca misafiri ağırlayan Alanya’nın her mevsim cazibe merkezi olarak turizmde parlayan bir yıldız olduğunu belirtti. Uraloğlu, Alanya’nın özellikle yerli ve yabancı ziyaretçi hareketliliği ile nüfus artışına paralel olarak kent içinde trafik yoğunluğuyla karşı karşıya kaldığını, bu sebeple ulaşım imkanları açısından şehir içi ve doğu aksında yeni soluklar gerektirdiğini ifade etti.

"ALANYA ŞEHİR GEÇİŞİNİ RAHATLATARAK, TRANSİT TRAFİĞİ ŞEHİR MERKEZİNDEN UZAKLAŞTIRDIK"

Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İşte bugün açılışını yaptığımız Alanya Doğu Çevre Yolumuz ve Alanya–Gazipaşa Yolu üzerindeki Demirtaş Kavşağımız, tam bu ihtiyaçlara cevap veriyor. Bildiğiniz üzere Alanya’nın büyüyen yapısı ve turizm amaçlı artan trafik hacmi nedeniyle mevcut Alanya Çevre Yolu şehir içi yol haline gelmişti. Her gün ortalama 33 bine yaklaşan araç geçişinin olduğu bu yolda 14 sinyalize kavşak, 3 yaya üstgeçidi ve 43 yaya altgeçidi de bulunmakta. İşte bu noktada Alanya Doğu Çevre Yolu’nda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla; Akdeniz Sahil Yolu’nun yoğun trafik yükü altında kalan Alanya şehir geçişini rahatlatarak, transit trafiği şehir merkezinden uzaklaştırdık.”

Çevre Yolu’nu Hasbahçe- Kargıcak arasında toplam 15,2 kilometre uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında projelendirdiklerini belirten Uraloğlu, “Bugün yolumuzun Hasbahçe-Mahmutlar arasındaki 12 kilometrelik kesimini hizmete açmanın gururunu yaşıyoruz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz bu 12 kilometrelik kesimin ilk 4,5 kilometresini 3 gidiş 3 geliş 6 şeritli, devamındaki 7,5 kilometresini ise 2 gidiş ve 2 geliş 4 şeritli olarak inşa ettik.” şeklinde konuştu.

TOPLAM 2 BİN 708 METRE UZUNLUĞUNDA 3 ADET ÇİFT TÜPLÜ TÜNEL İNŞA EDİLDİ!

Hizmete sunulan bu kesimde; 653 metre uzunluğunda Oba Tüneli, bin 692 metre uzunluğunda Dim Tüneli ve 363 metre uzunluğunda Mahmutlar Aç-Kapa Tüneli olmak üzere toplam 2 bin 708 metre uzunluğunda 3 adet çift tüplü tünel inşa ettiklerini belirten Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“1031 metre uzunluğunda 7 çift köprü, 60 metre uzunluğunda 1 adet tek köprü ve 3 adet farklı seviyeli kavşak inşa ederek modern mühendisliğin en güzel örneklerinden birini hayata geçirdik. Bu projeyle, şehir içindeki trafik yoğunluğunu önemli ölçüde azaltarak araç ve yaya güvenliğini artırdık, transit geçişleri dur-kalk yapmaksızın akıcı hale getirdik. Antalya’nın doğusundaki ilçelerin Mersin ve Gazipaşa Havalimanı ile güvenli, konforlu ve yüksek standartlı bağlantısı sağladık. Bölge ekonomisinde önemli yere sahip turfanda sebze-meyvelerin hızlı ve zamanında nakledilmesi imkanını temin ettik.”

"DOĞU ÇEVRE YOLU'NUN TAMAMININ HİZMETE GİRMESİ İLE 3 MİLYAR 796 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLAYACAĞIZ"

Doğu Çevre Yolu’nun tamamının hizmete girmesi ile mevcut yola göre güzergahı 3 kilometre kısaltacaklarını ve seyahat süresini yaklaşık 35 dakikadan 10 dakikaya indireceklerini söyleyen Uraloğlu, “Zamandan 3,6 milyar lira, akaryakıttan 196 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 3 milyar 796 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon salınımını da 11 bin 903 ton azaltarak Alanya’mızın tertemiz doğasını ve Akdeniz’in turkuaz kıyılarını koruyacağız.” şeklinde konuştu.

DEMİRTAŞ KAVŞAĞI FARKLI SEVİYELİ KAVŞAK HALİNE GETİRİLDİ!

Uraloğlu, Alanya-Gazipaşa Yolu üzerinde gerçekleştirdikleri çalışmalarla da mevcutta hemzemin dönel adalı kavşak olarak hizmet veren Demirtaş Kavşağı’nı, 35 metre uzunluğunda altgeçit inşa ederek farklı seviyeli kavşak haline getirdiklerini bildirdi. Bakan Uraloğlu, “Demirtaş Kavşağı bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında hizmet sunacak.” dedi.

Uraloğlu, bu projeyle de Akdeniz Sahil Yolu’nun Alanya-Gazipaşa kesiminde trafik akışını kesintisiz hale getirerek; özellikle yaz aylarında artan turizm trafiğinin neden olduğu yoğunluk ve gecikmeleri önemli ölçüde azaltmış olduklarının altını çizdi. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Demirtaş Mahallesi’nden devlet yoluna hızlı ve güvenli katılım sağlayarak hem ana yol üzerindeki geçiş güvenliğini artırdık hem de yerel trafiği daha düzenli bir yapıya kavuşturduk. Kavşak noktasındaki bekleme sürelerini ve dur-kalkları ortadan kaldırdık. Projemiz ile zamandan yaklaşık 14,6 milyon lira, akaryakıttan 4,6 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 19,2 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Akıcı trafik düzeni sayesinde karbon salınımını yıllık 68 ton azaltarak çevreci bir projeyi hayata geçirmiş olacağız. Bu yatırımlarımız, ulaşım güvenliği ve konforunun yanında Alanya ve Gazipaşa’nın turizm, tarım ve ticaret odaklı ekonomik faaliyetlerini daha verimli bir altyapı üzerinden sürdürülebilir hale getirilmiş olacak.”