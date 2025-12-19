FİNANS

Alanya trafiğine nefes aldıracak proje! Milyarlık tasarruf

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde iki önemli kara yolu projesinin açılışını gerçekleştirecek. Alanya Doğu Çevre Yolu’nun Hasbahçe–Mahmutlar arasındaki 12 kilometrelik kesimi trafiğe açılırken, proje kapsamında tüneller, köprüler ve kavşaklar inşa edildi. Yolun tamamının hizmete girmesiyle seyahat süresi 35 dakikadan 10 dakikaya inecek, yıllık 3,8 milyar TL'ye yakın zaman ve yakıt tasarrufu sağlanacak. İşte detaylar...

Cansu Akalp

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin önemli turizm destinasyonu Antalya Alanya’da iki kara yolu projesinin açılışını gerçekleştirecek.

Hasbahçe-Mahmutlar arası 12 kilometrelik kesim trafiğe açılacak.

"YARIN TRAFİĞE AÇACAĞIZ"

Bakan Uraloğlu, Alanya Doğu Çevre Yolu’nun tamamını Hasbahçe-Kargıcak arasında toplam 15,2 kilometre uzunluğunda projelendirdiklerini belirterek "Bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında projelendirdiğimiz yolun; ilk 4,5 kilometrelik kesimi 3 gidiş 3 geliş olmak üzere 6 şeritli, devam eden 7,5 kilometresi ise 2 gidiş 2 geliş olmak üzere 4 şeritli olacak. Yolun, Hasbahçe-Mahmutlar arası 12 kilometrelik kesimini yarın trafiğe açacağız" dedi.

Uraloğlu, hizmete sunulan kesimde toplam 2 bin 708 metre uzunluğunda çift tüplü Oba Tüneli, Dim Tüneli ve Mahmutlar Aç-Kapa tünellerini inşa ettiklerini belirterek "Ayrıca bin 31 m uzunluğunda 7 adet çift köprü, 60 metre uzunluğunda 1 adet tek köprü ve 3 adet farklı seviyeli kavşak inşa ettik" şeklinde konuştu.

YOLUN TAMAMI HİZMETE AÇILDIĞINDA TOPLAM 3 MİLYAR 796 MİLYON TL TASARRUF SAĞLANACAK!

Bakan Uraloğlu, Alanya’nın büyüyen yapısı ve turizm amaçlı artan trafik hacmi nedeniyle mevcut Alanya Çevre Yolu’nun şehir içi yol haline geldiğini dile getirerek sözlerine şu şekilde devam etti:

"Her gün ortalama 33 bine yaklaşan araç geçişinin olduğu bu yolda 14 sinyalize kavşak, 3 yaya üstgeçidi ve 43 yaya altgeçidi bulunuyor. Alanya Doğu Çevre Yolu'nun inşa edilmesiyle bölgede yaşanan trafik yoğunluğu rahatlayacak. Doğu Çevre Yolunun tamamı hizmete girdiğinde mevcut yola göre güzergahı 3 kilometre kısaltacak, seyahat süresi 35 dakikadan 10 dakikaya inecek. Hızlı ve kesintisiz ulaşım hizmeti sunan proje ile zamandan 3,6 milyar lira, akaryakıttan 196 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 3 milyar 796 milyon lira tasarruf sağlayacak, karbon salınımı 11 bin 903 ton azaltacağız."

"DEMİRTAŞ KAVŞAĞI'NI FARKLI SEVİYELİ KAVŞAK HALİNE GETİRDİK"

Açılışı yapılacak diğer proje olan Demirtaş Kavşağı hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Alanya-Gazipaşa Yolu üzerinde mevcutta hemzemin dönel adalı kavşak olarak hizmet veren Demirtaş Kavşağı’nı 35 metre uzunluğunda inşa ettiğimiz altgeçit ile farklı seviyeli kavşak haline getirdik. Demirtaş Kavşağı trafiğe 2 gidiş 2 geliş olmak üzere 4 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında hizmet verecek" şeklinde konuştu.

"YOĞUNLUĞU ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALTTIK"

Farklı seviyeli kavşak uygulaması ile Akdeniz Sahil Yolu’nun Alanya-Gazipaşa kesiminde trafik akışını kesintisiz hâle getirdiklerini vurgulayan Uraloğlu, "Özellikle yaz aylarında artan yerli ve yabancı ziyaretçi trafiğinin neden olduğu yoğunluk ve gecikmeler önemli ölçüde azalttık. Demirtaş Mahallesi’nden devlet yoluna hızlı ve güvenli katılım sağlayarak hem ana yol üzerindeki geçiş güvenliğini artırdık hem de yerel trafik hareketliliği daha düzenli bir yapıya kavuşturduk" bilgisini paylaştı.

"KARBON SALINIMINI AZALTTIK"

Bakan Uraloğlu, hayata geçirilen Demirtaş Kavşağı ile kavşak noktasındaki bekleme sürelerini ve dur-kalk kaynaklı kayıpları minimize ettiklerini belirterek, son olarak şu ifadelere yer verdi:

"Proje ile zamandan yaklaşık 14,6 milyon lira, akaryakıttan 4,6 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 19,2 milyon lira ekonomik tasarruf sağlayacağız. Akıcı trafik düzeni sayesinde karbon salınımı yıllık 68 ton azaltarak çevresel sürdürülebilirliğe ve iklim dostu ulaşım hedeflerine katkı sunulacağız."

