Aldığı hediye mesleği oldu: Yurt dışına gönderiyor!

Ankara'da merakla başladığı tespih yapımında ustalaşan 35 yaşındaki Muhammed Koyuncu, açtığı atölyesinde siparişe göre el emeği ürünler yapıyor. Koyuncu, atölyesinde yaptığı el emeği ürünleri yurt içinin yanı sıra yurt dışına gönderiyor.

Çubuk ilçesinde yaşayan Koyuncu, dedesinin kendisine hediye ettiği tespihle bu işin yapımına merak sardı. Bu konuda araştırmalar yapan ve merakı her geçen gün daha da artan Koyuncu, tespih ustası arkadaşının yanında işin inceliklerini öğrenmeye karar verdi.

7 YIL ÖNCE KENDİ ATÖLYESİNİ AÇTI

Arkadaşının atölyesinde çalışarak tespih yapımı konusunda ustalaşan Koyuncu, 2019'da kendi atölyesini açtı.

Koyuncu, atölyesinde kehribar, fildişi, oltu, narçıl ve kuka gibi malzemelere şekil vererek yaptığı tespihleri, yurt içinin yanı sıra yurt dışına gönderiyor.

HEDİYE OLARAK BAŞLADI MESLEĞE DÖNDÜ

Koyuncu, hediyeyle başlayan tespih merakının mesleğe dönüştüğünü söyledi. Atölyesinde talebe göre el emeği tespihler yaptığını anlatan Koyuncu, "Önce çırak olarak başladım, yaklaşık bir yıl çıraklığı devam ettirdim. Sonra tornanın başına oturup tozunu çekmeye başladım. Kısa sürede tespihlerim ilgi görmeye başladı." diye konuştu.
Koyuncu, günde ortalama bir tespih yapabildiğini ancak ham madde ve işçiliğine göre bu sürenin uzayabildiğini dile getirdi.

Müşterilerinin sosyal medya aracılığıyla kendisine ulaştığını belirten Koyuncu, "Malzemeyi bize kargoyla gönderip işçiliğini yapıyoruz. Elinde malzemesi olmayanlara kendi elimizdeki malzemelerden temin ediyoruz." dedi.

YURT DIŞINA DA GÖNDERİYOR

Türkiye'nin yanı sıra yurt dışına da tespih yaptığını belirten Koyuncu, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin her yerine tespih ve işçilik yaptığımız var. Arap ülkelerine de çok çalıştım. Kuveyt, Dubai, Suudi Arabistan oralarda da müşterilerimiz var. Onlar da iri ve büyük ölçü tespihleri seviyorlar"

Koyuncu, bu sanatı gelecek nesillere aktarmak için elinden gelen çabayı gösterdiğini kaydetti.
