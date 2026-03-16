Ali Babacan Açık Açık'ta son noktayı koydu: 'Ekonomi yönetiminde olmam asla mümkün olmaz'

Açık Açık her hafta yeni bölümleriyle Türkiye’nin yeni nesil ekonomi ve finans kanalı finansZone’da gündemin nabzını tutmaya devam ediyor. Açık Açık’ın bu bölümünde Güzem Yılmaz Ertem’in konuğu DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan oldu. Babacan, "Türkiye’nin bu haliyle bile kesinlikle IMF’ye ihtiyacı yok." vurgusu yaparken ekonomi yönetiminde yer alıp almayacağı tartışmalarına son noktayı koydu.

Ali Babacan Açık Açık'ta son noktayı koydu: 'Ekonomi yönetiminde olmam asla mümkün olmaz'
Ufuk Dağ

Finans ve ekonomi konularını farklı bakış açılarıyla ele alan YouTube kanalı finansZone'daki Açık Açık programının bu haftaki konuğu DEVA Partisi lideri Ali Babacan oldu. Güzem Yılmaz Ertem'in sorularını yanıtlayan Babacan, 2001 krizi sonrası yaşananları, Kemal Derviş politikalarını, kurdaki son durumu, Türkiye-AB ilişkilerini ve ekonomiyle ilgili daha birçok gelişmeyi değerlendirdi.

"KURUMLARIN GÜÇLÜ OLMASI ÇOK ÖNEMLİ AMA..."

2001 krizi sonrası Türkiye’de gerçekleştirilen reformları ele alan ve Kemal Derviş döneminde hayata geçirilen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bağımsızlığı, bankacılık reformu ve mali disiplin gibi güçlü kurumsal adımların neden zaman içinde zayıfladığının tartışıldığı programda, Babacan, "Ülkedeki kurumların güçlü olması çok önemli ama siyasi iradenin o güçlü kurumların gücünü ve bağımsızlığını muhafaza eden bir irade ortaya koyması lazım. Tersi olursa ülkede kurum falan kalmaz." ifadelerini kullandı.

Ali Babacan Açık Açık ta son noktayı koydu: Ekonomi yönetiminde olmam asla mümkün olmaz 1

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Programın önemli başlıklarından biri de mevcut ekonomi politikaları oldu. Babacan, enflasyonla mücadele sürecini, faiz kararlarının arkasındaki siyasi dinamikleri ve yıl sonu enflasyon beklentilerini değerlendirirken, "Enflasyonun yıl sonu itibariyle %20’nin altına gelmesi artık bir hayal." vurgusunu yaptı.

"MEVCUT EKONOMİ YÖNETİMİNDE YER ALMAM MÜMKÜN DEĞİL"

Güzem Yılmaz Ertem'in, "Bugün ekonomi yönetiminde olsaydı nasıl bir program uygulardınız?" sorusunu yanıtlayan Babacan, mevcut yönetim anlayışı değişmeden ekonominin düzelmesinin mümkün olmadığını belirtti ve, "Mevcut iktidarla beraber benim ekonomi yönetiminde olmam asla mümkün olmaz." ifadelerine yer verdi.

Ali Babacan Açık Açık ta son noktayı koydu: Ekonomi yönetiminde olmam asla mümkün olmaz 2

"TÜRKİYE'NİN IMF'YE İHTİYACI YOK"

Gelir dağılımı, orta sınıfın küçülmesi, asgari ücretin sürdürülebilirliği ve bütçe dengeleri gibi kritik konulara değinilen programda Babacan, Türkiye’nin IMF’ye gitmek zorunda olmadığını savunarak, "Türkiye’nin bu haliyle bile kesinlikle IMF’ye ihtiyacı yok." dedi. Babacan kamu harcamalarında israfın önlenmeden enflasyonla mücadelenin başarıya ulaşamayacağını vurguladı.

Ekonomi Ali Babacan IMF Finanszone
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

