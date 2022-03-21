Alım gücü nedir? Alım gücü nasıl hesaplanır?

Satın alma gücü olarak da isimlendirilen alım gücü, bir ekonomi terimidir. Temel olarak bu terim, iki farklı para birimi arasında oluşturulan değerler bütünü olarak tanımlanabilir. Alım gücünü etkileyen ana faktör enflasyondur. Enflasyon ise bir ülkedeki ürün ve hizmetlerin fiyatlarının yıllar içinde değişmesi ve artmasıdır.

Alım gücü ve enflasyon birbirleriyle ters orantılı kavramlardır. Yani alım gücünün azalması ya da artması, enflasyon oranındaki değişikliklere bağlıdır. Peki, alım gücü formülü nedir ve alım gücü nasıl artırılır?

Alım Gücü Nedir?

Satın alma gücü, toplumlar ve bireyler için oldukça önemli bir ekonomik parametredir. Alım gücü olarak adlandırılan bu terim, iki farklı para birimi arasında oluşturulan değerler bütünü olarak tanımlanır. Ayrıca bu terim, bir ülkenin diğer ülkelere oranla para birimlerinin, üretme oranlarının, yaşam standartlarının ve ferah seviyelerinin tespit edilmesinde, karşılaştırılmasında ve yorumlanmasında kullanılır. Ayrıca alım gücü yüksek olan toplumların ferah seviyesi daha yüksek olur. Bu nedenle yönetim mekanizmaları tarafından alım gücünün hesaplanması ve artırılması yolunda çalışmalar yapılması da son derece önem taşır.

Alım Gücü Nasıl Hesaplanır?

Satın alma gücü, ülkelerin para birimlerinin alabileceği ürünlerin oranlanması şeklinde gerçekleşir. A ülkesindeki ürün sepetinin, B ülkesindeki ürün sepetine oranlanması neticesinde alım gücü değerine ulaşılmış olunur. Ancak bu noktada şartlar sabit tutulduğu için alım gücü hesaplama esnasında çeşitli hatalar olabilir.

TÜFE sonucunda piyasada bir denge noktası oluşur. Bu denge noktasının ordinat ekseni içindeki konumu ise alım gücünü verir. Yurt dışında üretilen bir ürünün, ülke içinde kendi para birimi üzerinden olan fiyatı ve ithalat sonrasında gerçekleşen yerel piyasadaki fiyatı, alım gücü açısından son derece önemlidir.

Alım Gücü Nasıl Artırılır?

Alım gücü hem bireyleri hem de toplumları yakından ilgilendiren bir konudur. Alım gücünün düşmesi, ekonomik göstergeler hakkında bilgi verir. Bu nedenle alım gücünün düşük olması gerek bireyler gerekse toplumlar açısından olumsuz bir durumdur.

Satın alma gücünü yükseltmek için ise tedavüldeki paranın miktarını azaltmak ve para biriminin değer kazanmasını sağlamak gerekir. Bu sayede dolaylı yoldan da olsa alım gücü artar. Bunun dışında alım gücünü artırmak için bireysel olarak yapılabilecek uygulamalar da mevcuttur. Bunlar paranın doğru bir şekilde yönetilmesini öğrenmek ve ek gelir kaynakları oluşturarak yıllık kazanç artış oranının en az yıllık enflasyon oranı kadar olduğuna emin olmaktan geçer.

