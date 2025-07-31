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Alışkanlıklar değişiyor! Mahallede olana değil ucuza gidiyorlar... 2026'da 600 tane daha açılabilir

Gıdada uygun fiyat arayışına giren vatandaşlar toptan marketlere yöneldi. Vatandaşların gross marketlere olan ilgisi artarken sektörün yatırımı da bu marketlere kayıyor. Sektör temsilcileri, 2026 yılına kadar 400-600 yeni gross-market açılmasını bekliyor.

Alışkanlıklar değişiyor! Mahallede olana değil ucuza gidiyorlar... 2026'da 600 tane daha açılabilir
Ezgi Sivritepe

Organize gıda perakende sektöründe tüketicilerin alışkanlıkları değişmeye başladı. Gıda alışverişinde daha uygun fiyat arayışına giren vatandaşlar ‘toptan fiyatına perakende’ satış yapan gross-marketlere yönelmeye başladı. Tekstilden gıdaya çok geniş yelpazesi ve uygun fiyatla öne çıkan bu marketler, tüketicilerin aylık toptan alışveriş yapma alışkanlığını yeniden kazanmasının da yolunu açtı.

Alışkanlıklar değişiyor! Mahallede olana değil ucuza gidiyorlar... 2026 da 600 tane daha açılabilir 1

SEKTÖRDE BÜYÜME HEDEFLERİ VAR!

Bazıları bireysel müşterilere, bazıları ise hem bireysel hem ticari müşterilere hitap ediyor. 2023’ten bu yana birçok şehirde açılan gross-marketler, özellikle İstanbul, Ankara, Konya, Bursa ve İzmir gibi büyükşehirlerde hızla yayıldı. Gross-marketlerin perakende sektöründeki payı yüzde 4 civarında seyrediyor. Ancak sektör temsilcileri bu alandaki büyüme potansiyelinin büyük olduğunu ifade ediyor.
Alışkanlıklar değişiyor! Mahallede olana değil ucuza gidiyorlar... 2026 da 600 tane daha açılabilir 2

2026 YILINDA 600 TANE DAHA AÇILABİLİR

Sektör temsilcileri, piyasadaki bu ilgiden faydalanmak isteyen bazı zincir marketlerin de gross-market yatırımına yönelerek artan bu talepten pay almaya çalışacağını öngörüyor. Uzmanlar, gross-marketlerin kalıcı olup olmayacağı konusunda da ikiye bölünmüş durumda. Bazılarına göre bu model kriz geçtikten sonra yerini eski alışkanlıklara bırakacak. Özellikle fiyatları ve indirimleri online takip eden tüketiciler ve küçük işletmeler de gross-marketlerin en önemli kitlesi olarak öne çıkıyor. Sektör uzmanları “Vatandaş için yakın olmak evet ama tercih ucuz olandan yana” derken, 2026 yılına kadar 400-600 yeni gross-market açılmasını bekliyor.
Alışkanlıklar değişiyor! Mahallede olana değil ucuza gidiyorlar... 2026 da 600 tane daha açılabilir 3
Kaynak: Türkiye Gazetesi

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Anahtar Kelimeler:
market süpermarket ucuz
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