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Alkol ve tütün ürünlerinden akaryakıta kadar Temmuz ayında zam var! Vergi uzmanı tek tek hesapladı, son kararı Erdoğan verecek ama...

Temmuz ayında alınan bir karar ile alkollü içecekler ve sigara için geçerli olan 6 aylık otomatik artış akaryakıt için de yapılmaya başlanmıştı. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından bu üç kaleme zam gelecek. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, sosyal medya hesabı üzerinden akaryakıt, alkol ve tütün ürünlerine temmuzda ne kadar zam geleceğini hesapladı.

Alkol ve tütün ürünlerinden akaryakıta kadar Temmuz ayında zam var! Vergi uzmanı tek tek hesapladı, son kararı Erdoğan verecek ama...
Ezgi Sivritepe

Bugün Mayıs enflasyonun açıklanmasının ardından gözler Haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Hem maaş zammını bekleyenler hem de akaryakıt, alkol ve tütün ürünlerine ne kadar zam geleceğini merak edenler Temmuz ayını beklemeye başladı.

Para-1

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, sosyal medya hesabı üzerinden 3 Temmuz 2025 tarihinde akaryakıt, alkol ve tütün ürünlerine ne kadar zam yapılabileceğini açıkladı.

SİGARA-ALKOL

Bingöl, “Cumhurbaşkanı tarafından aksi yönde karar alınıp Resmî Gazetede yayımlanmazsa 3 Temmuz 2025 tarihi itibariyle akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde otomatik ÖTV artışı olacak” sözlerini sarf etti.

AKARYAKITA NE KADAR ZAM GELECEK?

sigara-alkol

Bingöl’ün hesaplamasına göre, haziran ayında Yİ-ÜFE artışının yüzde 1 olması halinde benzin, motorin, LPG’de maktu ÖTV artış oranı yüzde 14,05 olurken, ÖTV artışı üzerinden yüzde 20 KDV ile hesaplandığında, benzine 2,2 TL, motorine 1,89 TL ve LPG’ye 1,55 TL otomatik zam gelecek.

Yİ-ÜFE’nin aylık yüzde 2 artması halinde; benzin fiyatı pompada 2,38 TL, motorin fiyatı 2,05 TL ve LPG de 1,68 TL artacak.

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ALKOL VE TÜTÜN ÜRÜNLERİNDE...

SİGARA-ZAM

Alkol ve tütün ürünleri de altı ayda bir otomatik ÖTV zammına tabi olurken, bu ürünler için belirlenmiş maktu ÖTV tutarları aksi bir karar alınmadığı sürece, Haziran 2025’te aylık Yİ-ÜFE oranının yüzde 1 olması halinde yüzde 14,05 oranında artacak.
Sigara

Buna göre; bir litre rakıda 1.365,72 TL olan ÖTV, 191,88 TL artacak.

Hissenet
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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
46.14
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
46.85
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
25.4
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
31.53
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
28.17
Gazyağı
38.43
Anahtar Kelimeler:
alkol sigara ÖTV Zam Akaryakıt
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