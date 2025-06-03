Alkol ve tütün ürünlerinden akaryakıta kadar Temmuz ayında zam var! Vergi uzmanı tek tek hesapladı, son kararı Erdoğan verecek ama...

Bugün Mayıs enflasyonun açıklanmasının ardından gözler Haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Hem maaş zammını bekleyenler hem de akaryakıt, alkol ve tütün ürünlerine ne kadar zam geleceğini merak edenler Temmuz ayını beklemeye başladı.

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, sosyal medya hesabı üzerinden 3 Temmuz 2025 tarihinde akaryakıt, alkol ve tütün ürünlerine ne kadar zam yapılabileceğini açıkladı.

Bingöl, “Cumhurbaşkanı tarafından aksi yönde karar alınıp Resmî Gazetede yayımlanmazsa 3 Temmuz 2025 tarihi itibariyle akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde otomatik ÖTV artışı olacak” sözlerini sarf etti.

AKARYAKITA NE KADAR ZAM GELECEK?

Bingöl’ün hesaplamasına göre, haziran ayında Yİ-ÜFE artışının yüzde 1 olması halinde benzin, motorin, LPG’de maktu ÖTV artış oranı yüzde 14,05 olurken, ÖTV artışı üzerinden yüzde 20 KDV ile hesaplandığında, benzine 2,2 TL, motorine 1,89 TL ve LPG’ye 1,55 TL otomatik zam gelecek.

Yİ-ÜFE’nin aylık yüzde 2 artması halinde; benzin fiyatı pompada 2,38 TL, motorin fiyatı 2,05 TL ve LPG de 1,68 TL artacak.

ALKOL VE TÜTÜN ÜRÜNLERİNDE...

Alkol ve tütün ürünleri de altı ayda bir otomatik ÖTV zammına tabi olurken, bu ürünler için belirlenmiş maktu ÖTV tutarları aksi bir karar alınmadığı sürece, Haziran 2025’te aylık Yİ-ÜFE oranının yüzde 1 olması halinde yüzde 14,05 oranında artacak.



Buna göre; bir litre rakıda 1.365,72 TL olan ÖTV, 191,88 TL artacak.