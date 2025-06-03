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SSK'lı, Bağ-Kur'lu, memuru için her şey sil baştan! En düşük emekli aylığı için yeni rakam, tüm planlar tepetaklak oldu 'Telafisi mümkün olmaz'

TÜİK'in Mayıs ayı enflasyonunu açıklamasının ardından 5 aylık enflasyon farkı belli oldu. Mayıs enflasyonu beklentilerin çok altında gelince emekli ve memur Temmuz zammının ne kadar olacağını merak etmeye başladı. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, canlı yayın maaş zamları için önemli açıklamalarda bulundu.

SSK'lı, Bağ-Kur'lu, memuru için her şey sil baştan! En düşük emekli aylığı için yeni rakam, tüm planlar tepetaklak oldu 'Telafisi mümkün olmaz'
Ezgi Sivritepe

Mayıs ayı enflasyon oranı yüzde 1,53 oranında gerçekleşti. Hem Piyasa Katılımcılar Anketi hem de AA Finans anketinin çok altında gelen enflasyon, borsada hızlı bir etki oluşturdu. Milyonlarca memur ve emekli 5 aylık enflasyon farkının belli olmasının ardından Temmuz ayında ne kadar zam alacaklarını da merak etmeye başladı.

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5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

5 aylık enflasyon farkına göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15,09; memur ve memur emeklileri ise yüzde 14,01 oranında zam alacak. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından milyonlarca emekli ve memur yeni maaşlarını öğrenecek.

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19 HAZİRAN'DA FAİZLER DÜŞECEK Mİ?

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Maaşlar için tablolar hazırlanırken SGK Uzmanı Özgür Erdursun, TV100'e önemli açıklamalarda bulundu. Erdursun, "Mehmet Şimşek iki derede bir arada kaldı. Faizleri düşürmek için böyle bir enflasyon açıklandığını düşünüyorum, bundan sonra da faiz indirimlerinin geleceğini düşünüyorum. 19 Haziran'da yüzde 99,99 faizlerin düşeceğini düşünüyorum. Bence de faizlerin artık düşmesi gerekiyor, insanlar yüksek faizin altında ezilmeye başladı" şeklinde konuştu.

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MEMUR VE EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?

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6 aylık enflasyon farkının ne kadar çıkabileceği hakkında konuşan Erdursun, "Yüzde 1 enflasyon açıklanır Temmuz ayında. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16,24; memur ve memur emeklileri de yüzde 15 civarında enflasyon farkı alır diye düşünüyorum. Emekliler bir zam bekliyor, bu bir zam değil enflasyon farkı. Enflasyon verileri doğru açıklanmadığı zaman memurun ve emeklinin maaşı değerini kaybeder. Sonraki dönemlerde de iyileştirme beklenir, düzelmesi için. Bir iyileştirme yapılmazsa sabit gelirlinin alım gücü iyice düşecek. Hükümet Ocak ayını bekleyin derse; yüzde 7 gibi bir fark verilir. Bu durumda iyice değerini kaybeder ve telafisi mümkün olmaz" sözlerini sarf etti.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI İÇİN YENİ RAKAM!

En düşük emekli aylığının 14 bin 469 lira olduğunu hatırlatan Erdursun, açıklanan enflasyon verisinin ardından Temmuz ayında en düşük emekli aylığının 16 bin 652 liraya çıkacağını açıkladı ve şu sözleri aktardı:

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"Ben 17 bin TL- 17 bin 252 TL civarında bekliyordum ama büyük ihtimalle olmayacak. Emeklilere ve memurlara zam yapılmıyor, enflasyon farkı veriliyor. Zam yapılması gerekiyor. Yıl sonuna doğru yüzde 24 enflasyon hedefini gerçekleştirecek ve faizler çok hızlı bir şekilde düşecek. Hükümetin ekonomi yönetiminden açıklama beklemiyorum ama milyonlarca emekli zam bekliyor"

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"BU İŞ YÜZDELER İLE OLMAYACAK"

Bu yıl için bir iyileştirme beklemediğini kaydeden Erdursun, "Gerekirse yıl sonunda bir iyileştirme yapalım diyebilirler. Yüzdeler ile bu iş olmayacak, seyyanen bir dokunuş gerekiyor. Seyyanen artışın memur ve emekliye verilmesi gerekiyor" açıklamasında bulundu.

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Bağ-Kur Zam maaş memur zammı emekli zammı ssk Özgür Erdursun
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