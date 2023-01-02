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Alkollü araç kullanmaktan bile daha fazla... Trafik polislerini görünce sakın itiraz etmeyin! Cezası asgari ücrete denk

02.01.2023 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022'den 2023'e geçerken sadece araç muayene ücretleri artmadı, aynı şekilde trafik cezalarında da zamlar peş peşe geldi. Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 951 TL'ye çıkarılırken alkollü araç kullanmanın cezası 4 bin 64 TL oldu. Cezaların arasında öyle bir rakam var ki asgari ücrete denk...

Alkollü araç kullanmaktan bile daha fazla... Trafik polislerini görünce sakın itiraz etmeyin! Cezası asgari ücrete denk

Yeniden değerleme oranı 2023'e girilirken yüzde 112,9 olarak belirlendi. Böylelikle 2023'te uygulanacak trafik cezalarındaki artışlar da belli oldu. Drift atmanın cezası 20 bin TL'yi aşarken kırmızı ışıkta geçmenin cezası 951 TL olarak belirlendi. Ceza tutarlarından en göze çarpanlardan biri de asgari ücretle hemen hemen aynı olan 'alkol testine itiraz' oldu.

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HIZ SINIRINA DİKKAT

2023'e girilirken trafik cezalarında da fiyat artışına gidildi. 30 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre kırmızı ışıkta geçenlere 951 TL ceza kesilecek.

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Hız sınırını yüzde 10 - yüzde 30 arasında aşanların cezası da 951 TL olacak. Sınırı yüzde 50 aşanlara ise 4 bin 64 TL ceza kesilecek.

KAZALARIN EN ÖNEMLİ SEBEPLERİNDEN

Trafikte en önemli hususların başında gelen emniyet kemeri takmayanlar da 436 TL'lik para cezasıyla karşılacak. Öte yandan birçok kazaya yol açan trafikte cep telefonu kullanmanın cezası 951 TL'ye yükseldi.

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Yetki dışı siren ya da çakar kullananlara 4 bin 64 TL ceza uygulanacak. Trafikte ehliyetsiz araç kullananlara ise 8 bin 90 TL para cezası kesilecek.

Sıkça karşılaşılan ve tepkileri de beraberinde getiren drift atmaya 20 bin 342 TL ceza kesilecek. Yayaya yol vermemenin cezası ise 1917 TL olarak belirlendi.

ASGARİ ÜCRETE DENK CEZA

Yeni düzenlemeyle birlikte alkollü araç kullanmanın cezası 4 bin 64 TL olarak belirlendi. Alkol testine itiraz edenlere ise 8 bin 551 TL'lik ceza uygulanacak.

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