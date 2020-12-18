Allianz BES iptali nasıl yapılır? BES iptal formu, SMS ve İletişim

Allianz, kişiye özel bireysel emeklilik planlaması yapmanın yanı sıra sisteme dahil olan kişilere farklı avantajlar da sunuyor. Siz de bu avantajlardan faydalanıyor ancak artık bireysel emeklilik için ödeme yapmak istemiyorsanız BES iptalini gerçekleştirebilirsiniz. Yeni bir işe başladığınızda otomatik katılım sistemi ile maaşınızdan ilk kesinti gerçekleştikten sonra da Allianz BES iptal başvurusunda bulunabilirsiniz. İşte Allianz BES iptal iletişim kanalları ve iptal yöntemleri...

Allianz BES İptali Nasıl Yapılır?

Allianz bireysel emeklilik iptali için farklı seçenekleriniz mevcut. Bunlardan sizin için uygun olan seçenek ile iptal talebinizi Allianz'a iletebilirsiniz.

Allianz Müşteri Hizmetleri İle İptal İşlemi

Allianz bireysel emeklilik sisteminden çıkmak için tercih edebileceğiniz yöntemlerden ilki müşteri hizmetleri ile iletişim kurmaktır.

Allianz müşteri hizmetleri numarası olan 0850 399 99 99'u aradığınızda otomatik katılım sistemi için 3'ü tuşlayabilir, bireysel emeklilik sistemi ile ilgili destek almak için de bekleyebilirsiniz. Yapılan yönlendirmelere uyduktan sonra müşteri temsilcisine bağlanabilir ve bireysel emeklilik iptal talebinizi iletebilirsiniz.