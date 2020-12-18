Allianz BES iptali nasıl yapılır? BES iptal formu, SMS ve İletişim

Allianz, kişiye özel bireysel emeklilik planlaması yapmanın yanı sıra sisteme dahil olan kişilere farklı avantajlar da sunuyor. Siz de bu avantajlardan faydalanıyor ancak artık bireysel emeklilik için ödeme yapmak istemiyorsanız BES iptalini gerçekleştirebilirsiniz. Yeni bir işe başladığınızda otomatik katılım sistemi ile maaşınızdan ilk kesinti gerçekleştikten sonra da Allianz BES iptal başvurusunda bulunabilirsiniz. İşte Allianz BES iptal iletişim kanalları ve iptal yöntemleri...
Allianz bireysel emeklilik iptali için farklı seçenekleriniz mevcut. Bunlardan sizin için uygun olan seçenek ile iptal talebinizi Allianz'a iletebilirsiniz.
Allianz bireysel emeklilik sisteminden çıkmak için tercih edebileceğiniz yöntemlerden ilki müşteri hizmetleri ile iletişim kurmaktır.
Allianz müşteri hizmetleri numarası olan 0850 399 99 99'u aradığınızda otomatik katılım sistemi için 3'ü tuşlayabilir, bireysel emeklilik sistemi ile ilgili destek almak için de bekleyebilirsiniz. Yapılan yönlendirmelere uyduktan sonra müşteri temsilcisine bağlanabilir ve bireysel emeklilik iptal talebinizi iletebilirsiniz.
Allianz BES iptal SMS yoluyla yapılamamaktadır. Ancak müşteri hizmetleri ile iletişim kurduğunuzda telefonunuza bir SMS yönlendirilir ve o SMS'te yer alan link aracılığıyla işlem gerçekleştirebilirsiniz.
Allianz resmi web sitesi üzerinden de BES iptal işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
Allianz online işlemler menüsüne aşağıda paylaşmış olduğumuz link aracılığıyla giriş yapabilir ve bireysel emeklilik sözleşmeniz ile size ait diğer tüm bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Online işlemler aracılığıyla Allianz BES iptal talebinizi de iletebilirsiniz. Eğer online işlemlere daha önce giriş yapmadıysanız "Kayıt ol" sekmesine tıklayarak kendi adınıza bir kayıt oluşturabilir ve daha sonra sisteme giriş sağlayabilirsiniz.
Allianz online işlemler menüsüne giriş yapmak için TIKLAYINIZ!
İletişim Formu İle İptal İşlemi
Aşağıda vermiş olduğumuz iletişim formunu doldurarak BES iptal talebinizi Allianz müşteri hizmetlerine iletebilirsiniz. Bu formu göndermenizin akabinde talebinizle ilgili olarak sizinle iletişim kurulacak ve talebinize yönelik gerekli işlemler başlatılacaktır.
Allianz iletişim formunu doldurmak için TIKLAYINIZ!
Ayrılma Formları İle İptal İşlemi
Allianz Hayat ve Emeklilik ile Allianz Yaşam ve Emeklilik'in farklı konularla ilgili formları vardır ve bu formlar web sitesinde bulunur. Aşağıda paylaşmış olduğumuz bağlantılara tıklayarak bireysel emeklilik sisteminden ayrılma talep ve bilgi formlarına erişebilirsiniz.
Allianz Hayat ve Emeklilik ayrılma bilgi formu için TIKLAYINIZ!
Allianz Hayat ve Emeklilik ayrılma talep formu için TIKLAYINIZ!
Allianz Yaşam ve Emeklilik ayrılma talep formu için TIKLAYINIZ!
Allianz BES İptal Formu Nereye Gönderilir?
Allianz bireysel emeklilik iptal etme formu doldurulduktan sonra Allianz'a posta, faks ya da e-posta yolu ile ulaştırılabilir. Bunun için kullanabileceğiniz iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:
Dilerseniz Allianz bölge müdürlükleri ile iletişim kurarak da iptal talebinizi iletebilirsiniz. Allianz bölge müdürlüklerinin iletişim bilgilerine ulaşmak için TIKLAYINIZ!
Allianz bireysel emeklilik sistemine dair aklınızda bulunan tüm soruların cevabını aşağıda vermiş olduğumuz linke tıklayarak öğrenebilirsiniz. Merak ettiğiniz konuların tümü bu sayfada açıklandığı için iptal işleminden önce öğrenmeniz gereken bilgilerin birçoğunu bu link aracılığıyla edinebilirsiniz.
Allianz bireysel emeklilik ile ilgili sık sorulan sorular ve cevapları için TIKLAYINIZ!
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