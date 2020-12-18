FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Allianz BES iptali nasıl yapılır? BES iptal formu, SMS ve İletişim

Allianz BES iptali nasıl yapılır? BES iptal formu, SMS ve İletişim

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.12.2020 14:54 | Son Güncelleme

Emekli olduğunuzda daha yüksek yaşam standartlarına sahip olmak için bireysel emeklilik sistemine dahil olabilir ve belirli periyotlarda yapacağınız ödemelerle geleceğinize yatırım yapabilirsiniz. Fakat sisteme dahil olduktan sonra çeşitli nedenlerden dolayı iptal işlemini gerçekleştirmeyi tercih edebilirsiniz. Allianz BES iptal ve diğer seçenekleriniz için hangi yöntemleri kullanabileceğinizi bu yazımızda detaylı bir şekilde ele aldık.

Allianz BES iptali nasıl yapılır? BES iptal formu, SMS ve İletişim

Allianz, kişiye özel bireysel emeklilik planlaması yapmanın yanı sıra sisteme dahil olan kişilere farklı avantajlar da sunuyor. Siz de bu avantajlardan faydalanıyor ancak artık bireysel emeklilik için ödeme yapmak istemiyorsanız BES iptalini gerçekleştirebilirsiniz. Yeni bir işe başladığınızda otomatik katılım sistemi ile maaşınızdan ilk kesinti gerçekleştikten sonra da Allianz BES iptal başvurusunda bulunabilirsiniz. İşte Allianz BES iptal iletişim kanalları ve iptal yöntemleri...

Allianz BES İptali Nasıl Yapılır?

Allianz bireysel emeklilik iptali için farklı seçenekleriniz mevcut. Bunlardan sizin için uygun olan seçenek ile iptal talebinizi Allianz'a iletebilirsiniz.

Allianz Müşteri Hizmetleri İle İptal İşlemi

Allianz bireysel emeklilik sisteminden çıkmak için tercih edebileceğiniz yöntemlerden ilki müşteri hizmetleri ile iletişim kurmaktır.

Allianz müşteri hizmetleri numarası olan 0850 399 99 99'u aradığınızda otomatik katılım sistemi için 3'ü tuşlayabilir, bireysel emeklilik sistemi ile ilgili destek almak için de bekleyebilirsiniz. Yapılan yönlendirmelere uyduktan sonra müşteri temsilcisine bağlanabilir ve bireysel emeklilik iptal talebinizi iletebilirsiniz.

Allianz BES iptal SMS yoluyla yapılamamaktadır. Ancak müşteri hizmetleri ile iletişim kurduğunuzda telefonunuza bir SMS yönlendirilir ve o SMS'te yer alan link aracılığıyla işlem gerçekleştirebilirsiniz.

Allianz Web Sitesi İşlemleri

Allianz resmi web sitesi üzerinden de BES iptal işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Online İşlemler İle İptal Talebi Oluşturma

Allianz online işlemler menüsüne aşağıda paylaşmış olduğumuz link aracılığıyla giriş yapabilir ve bireysel emeklilik sözleşmeniz ile size ait diğer tüm bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Online işlemler aracılığıyla Allianz BES iptal talebinizi de iletebilirsiniz. Eğer online işlemlere daha önce giriş yapmadıysanız "Kayıt ol" sekmesine tıklayarak kendi adınıza bir kayıt oluşturabilir ve daha sonra sisteme giriş sağlayabilirsiniz.

Allianz online işlemler menüsüne giriş yapmak için TIKLAYINIZ!

İletişim Formu İle İptal İşlemi

Aşağıda vermiş olduğumuz iletişim formunu doldurarak BES iptal talebinizi Allianz müşteri hizmetlerine iletebilirsiniz. Bu formu göndermenizin akabinde talebinizle ilgili olarak sizinle iletişim kurulacak ve talebinize yönelik gerekli işlemler başlatılacaktır.

Allianz iletişim formunu doldurmak için TIKLAYINIZ!

Ayrılma Formları İle İptal İşlemi

Allianz Hayat ve Emeklilik ile Allianz Yaşam ve Emeklilik'in farklı konularla ilgili formları vardır ve bu formlar web sitesinde bulunur. Aşağıda paylaşmış olduğumuz bağlantılara tıklayarak bireysel emeklilik sisteminden ayrılma talep ve bilgi formlarına erişebilirsiniz.

  • Dilerseniz ayrılma işleminden önce bilgi formunu doldurup Allianz'a iletebilir ve ayrılma durumunda ne kadar ödeme alacağınızı ve alacağınız paradan ne kadar kesinti yapılacağını öğrenebilirsiniz.
  • Ayrılma talebiniz için de ilgili formları doldurarak Allianz'a iletebilir ve iptal işlemini başlatabilirsiniz.
    Bireysel emeklilik sistemine Allianz Hayat ve Emeklilik veya Allianz Yaşam ve Emeklilik'in hangisi üzerinden kayıt olduysanız o sisteme ait olan formu doldurmanız gerekir.

Allianz Hayat ve Emeklilik ayrılma bilgi formu için TIKLAYINIZ!

Allianz Hayat ve Emeklilik ayrılma talep formu için TIKLAYINIZ!

Allianz Yaşam ve Emeklilik ayrılma talep formu için TIKLAYINIZ!

Allianz BES İptal Formu Nereye Gönderilir?

Allianz bireysel emeklilik iptal etme formu doldurulduktan sonra Allianz'a posta, faks ya da e-posta yolu ile ulaştırılabilir. Bunun için kullanabileceğiniz iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

  • Allianz Genel Merkez adresi: Allianz Tower Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No:1 34750 Ataşehir/İstanbul
  • Faks numarası: 0216 556 99 79 veya 0216 556 67 77
  • Allianz Hayat ve Emeklilik e-posta adresi: info@allianz.com.tr
  • Allianz Yaşam ve Emeklilik e-posta adresi: istek@allianz.com.tr

Dilerseniz Allianz bölge müdürlükleri ile iletişim kurarak da iptal talebinizi iletebilirsiniz. Allianz bölge müdürlüklerinin iletişim bilgilerine ulaşmak için TIKLAYINIZ!

Allianz bireysel emeklilik sistemine dair aklınızda bulunan tüm soruların cevabını aşağıda vermiş olduğumuz linke tıklayarak öğrenebilirsiniz. Merak ettiğiniz konuların tümü bu sayfada açıklandığı için iptal işleminden önce öğrenmeniz gereken bilgilerin birçoğunu bu link aracılığıyla edinebilirsiniz.

Allianz bireysel emeklilik ile ilgili sık sorulan sorular ve cevapları için TIKLAYINIZ!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taksinin üzerinden geçtiği yavru köpeğin çığlıkları yürek sızlattı Taksinin üzerinden geçtiği yavru köpeğin çığlıkları yürek sızlattı
Mezar yeri fiyatları dudak uçuklattıMezar yeri fiyatları dudak uçuklattı
Bankaların kara listesinden nasıl çıkılır?Bankaların kara listesinden nasıl çıkılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Önemli açıklama: Onların aşı yaptırmasına gerek kalmayabilir
Önemli açıklama: Onların aşı yaptırmasına gerek kalmayabilir
Gizli kalması gereken aşı fiyatlarını Twitter'dan paylaştı
Gizli kalması gereken aşı fiyatlarını Twitter'dan paylaştı
BDDK'dan kritik hamle! Kredi kartı taksit sayıları düşürüldü
BDDK'dan kritik hamle! Kredi kartı taksit sayıları düşürüldü
Koronavirüs sonrası satışlar patladı: Piyasada soba bulunmuyor
Koronavirüs sonrası satışlar patladı: Piyasada soba bulunmuyor
Asgari ücret açıklamaları son durum!
Asgari ücret açıklamaları son durum!
2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!
2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları
Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları
Japon devini 300 milyon dolara satın aldı
Japon devini 300 milyon dolara satın aldı
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
5.000 ve 10.000 TL ödünç para yardımı!
5.000 ve 10.000 TL ödünç para yardımı!
Kritik toplantı sona erdi! TİSK'ten asgari ücret açıklaması
Kritik toplantı sona erdi! TİSK'ten asgari ücret açıklaması
Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanıyor
Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İlave tediye ödeme tarihleri 2021... 2021 ilave tediye 1. taksit ödemesi ne zaman yapılacak? 4d işçiye 52 günlük ikramiye ödeme günü!
İlave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak?
TCMB ile Azerbaycan Merkez Bankası arasında anlaşma
Merkez Bankası'ndan kritik anlaşma
İstanbul'da en pahalı mezar yeri ücreti 37 bin 400 lira oldu
Mezar yeri fiyatları dudak uçuklattı
Kısa çalışma ödeneği alan işçi tam zamanlı çalıştırılabilir mi?
Kısa çalışma ödeneği alan işçi tam zamanlı çalıştırılabilir mi?
Bakan duyurdu! Ödemeler bugün yapılacak
Ödemeler bugün yapılacak
Emekli maaşı ne kadar 2021? Emekli maaşı zammı belli oldu mu? 2021 emekli zammı ne kadar olacak? 2021 ocak emekli zam oranı
2021 emekli maaşı zammı ne kadar?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.