FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Alman bakan dünya devi markadan ucuz araba istedi: "Adınız lüks araba değil, halk arabası"

Alman bakan dünya devi markadan ucuz araba istedi: "Adınız lüks araba değil, halk arabası"

13.12.2024 16:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck, piyasada artan Çin rekabetine karşı otomotiv devi Wolkswagen'dan ucuz araba üretmesini talep etti. Habeck yaptığı çağrıda, "20 bin avroya bir elektrikli araba üretin. Adınız lüks araba değil, halk arabası (Volkswagen)." ifadelerini kullandı.

Alman bakan dünya devi markadan ucuz araba istedi: "Adınız lüks araba değil, halk arabası"

Habeck, Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'ın düzenlediği "Sanayi Zirvesi 2024" konulu konferansta konuştu. Çin'den gelen rekabet ve düşük taleple zor durumdaki Alman otomotiv sanayisinin "geleceği" konusunda uyarılarda bulunan Habeck, "Otomotiv endüstrisinde pek çok şey bir araya geliyor, ancak her şeyden önce Çinliler, güneş panellerinde gördüğümüz gibi pazara giriyor." ifadelerine yer verdi.

qqw

"20 BİN AVROYA ELEKTRİKLİ ARABA ÜRETİN"

Habeck, Almanya'nın elektrikli otomobil pazarını canlandırmak için daha fazlasını yapabileceğine işaret ederek, kullanılmış veya yeni elektrikli otomobil satın alırken bin avroluk bir şarj kredisi ve düşük ve orta gelirli kişiler için vergi teşviklerini örnek olarak gösterdi.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'den daha ucuz elektrikli otomobiller üretmesini de isteyen Habeck, "20 bin avroya bir elektrikli araba üretin. Adınız lüks araba değil, halk arabası (Volkswagen)." dedi.

Robert Habeck, Volkswagen'in üreteceği uygun fiyatlı elektrikli araçlara daha fazla talebin geleceğine de işaret etti.

ee

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNİN ZAYIFLIĞI ALMAN YETKİLİLERİ DÜŞÜNDÜRÜYOR

Öte yandan, son yıllarda otomobil endüstrisinde çığır açan teknolojilerin Çin ve ABD'den gelmesi Avrupa kamuoyunda tartışma konusu olurken, Çinli üreticilerin gittikçe artan rekabeti, Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in tarihi işten çıkarma ve fabrika kapatma planları bu tartışmaları artırdı.

Volkswagen'in kararı Alman otomotiv sanayisinin içinde bulunduğu krizi derinleştirirken, otomotiv sektörü, yüksek vergi oranları, artan elektrik fiyatları, geniş bürokrasi nedeniyle ülkede rekabet gücünü kaybediyor.

Otomotiv endüstrisinin zayıflığı Alman yetkilileri düşündürürken, ekonominin büyüme hızını yavaşlatmaya devam edeceği değerlendiriliyor.

Sektör, Almanya'da toplam katma değerin yüzde 5'ini oluştururken istihdamın yüzde 3'ünü sağlıyor. Gelir açısından ise açık ara en büyük sanayi sektörü.

Alman otomotiv üreticileri geçen yıl 272,6 milyar avro değerinde ihracat yaptı. Bu da toplam ihracatın yüzde 17,3'üne denk geliyor.

Haziran 2024 itibarıyla Alman otomotiv sektöründe tedarikçiler hariç yaklaşık 773 bin kişinin istihdam edildiği kayıtlara geçerken, sektörün istihdamı 2023'e göre yüzde 0,8 azaldı.

Sanayide çalışanların yaklaşık yüzde 14'ü otomotiv sektöründe. Bu da otomotiv sektörünü, 952 bin çalışanı olan makine mühendisliğinden sonra iş gücü açısından en büyük ikinci sanayi sektörü konumuna taşıyor.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Almanya araba
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan'dan 'geri dönmek istemeyen Suriyeliler' açıklaması

Erdoğan'dan 'geri dönmek istemeyen Suriyeliler' açıklaması

A Milli Takım'ın Dünya Kupası elemeleri rakipleri belli oldu

A Milli Takım'ın Dünya Kupası elemeleri rakipleri belli oldu

Suriyeliler gitti iş yerleri boş kaldı...

Suriyeliler gitti iş yerleri boş kaldı...

Asgari ücret için yeni bir rekor gelir mi?

Asgari ücret için yeni bir rekor gelir mi?

Emeklilerin zam talebi netleşti! 'Şart oldu' diyerek rakam verdi

Emeklilerin zam talebi netleşti! 'Şart oldu' diyerek rakam verdi

Yeni banknot geliyor mu? Çıkan iddialara net yanıt geldi

Yeni banknot geliyor mu? Çıkan iddialara net yanıt geldi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Marka Haftası indirimleri ve dahası burada sizi bekliyor, kaçırmayın

Marka Haftası indirimleri ve dahası burada sizi bekliyor, kaçırmayın

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.