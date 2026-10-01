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Alman belediyelerinden rekor bütçe açığı

Almanya'da belediyeler ve belediye birlikleri, artan personel, faiz ve sosyal yardım giderleri nedeniyle bu yılın ilk yarısında 20,1 milyar avro bütçe açığı verdi.

Alman belediyelerinden rekor bütçe açığı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), belediyelerin bütçelerine ilişkin 2026 yılının ilk yarısına ait öncü verileri açıkladı.

Buna göre, ekonomideki toparlanmaya rağmen Alman belediyelerinin mali sıkıntıları devam ediyor. Ülkedeki belediyeler ve belediye birliklerinin bütçe açığı, bu yılın ilk yarısında 20,1 milyar avro oldu.

Söz konusu bütçe açığı, Doğu ve Batı Almanya'nın birleştiği 1990 yılından bu yana kaydedilen en yüksek ilk yarı bütçe açığı olarak kayıtlara geçti.

Açığın 20 milyar avroluk kısmı belediyelerin temel bütçelerinden, 100 milyon avroluk kısmı ise bütçe dışı fonlardan kaynaklandı.

Yılın ilk yarısında belediyelerin hem gelirleri hem de giderleri geçen yılın aynı dönemine göre daha yavaş bir büyüme sergiledi. Belediyelerin düzeltilmiş giderleri yüzde 2,7 artarak 204,1 milyar avroya yükselirken, düzeltilmiş gelirleri yüzde 3 artışla 184 milyar avroya ulaştı.

Geçen yılın aynı döneminde giderler yüzde 6,9, gelirler ise yüzde 6 artmıştı.

Belediyelerin net vergi gelirleri yılın ilk yarısında sadece yüzde 0,9 artarak 57,3 milyar avro oldu.

Öte yandan, Alman ekonomisi, ihracattaki toparlanma, savunma ve altyapı özel fonlarından yapılan yatırımların etkisiyle bu yıl büyüme ivmesi yakaladı.

Ekonomik araştırma enstitüleri, hükümet için hazırladıkları sonbahar raporunda, ilkbaharda yüzde 0,6 olarak açıkladıkları yıllık büyüme tahminini yüzde 1,3'e yükseltti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bütçe Açığı Almanya
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