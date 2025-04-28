Alman devi bankadan dolar tahmini!

Commerzbank ekonomisti Tatha Ghose, Merkez Bankası'nın faiz artırma kararının ardından Türk lirasının durumunun kötüleştiğini belirtti. Ghose, Merkez Bankası'nın politika faizini artırmasının ardından kredibilitesinin muhtemelen yeniden zarar gördüğünü söyledi.

DOLARIN YÜKSELECEĞİNİ ÖNGÖRDÜ

Bu gelişmelerin, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından, liranın hızlı düşüş gösterdiği dönemde faizin artırılmasının ardından yaşandığını belirten Ghose, Merkez Bankası'nın enflasyondaki mütevazı iyileşmeye rağmen faiz oranlarını hızla düşürmeye başladığını vurguladı.

Dolar, Türk lirası karşısında yüzde 0,1 artışla 38,4488 TL'ye yükseldi. Commerzbank, önümüzdeki çeyreklerde doların istikrarlı bir şekilde artmaya devam edeceğini öngörüyor. Ghose, Türk lirasının değer kaybının önümüzdeki dönemde de devam etmesi beklenen bir durum olduğunu ifade etti.