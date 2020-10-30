FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Alman ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 8,2 büyüdü

Alman ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 8,2 büyüdü

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.10.2020 21:21 | Son Güncelleme

Salgın nedeniyle ikinci çeyrekte tarihi daralma yaşayan Alman ekonomisi Temmuz ile Eylül arasını kapsayan dönemde yüzde 8,2 büyüdü.

Alman ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 8,2 büyüdü

Alman ekonomisi küresel koronavirüs salgını nedeniyle yaşadığı tarihi daralmanın ardından yaz döneminde yine büyüme kaydetti. Federal İstatistik Dairesi, Temmuz ile Eylül arasını kapsayan üçüncü çeyrekte gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 8,2 arttığını açıkladı. Ekonomi uzmanları GSYH'da yüzde 7,3 oranında artış olacağını tahmin ediyordu.

Salgın nedeniyle Alman ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 9,8 oranında küçülmüştü. Yaz dönemindeki toparlanmanın ardından, salgını kontrol altına alabilmek için Kasım ayında uygulanacak kısmi kapanmanın ekonomideki toparlanmayı frenleyebileceği belirtiliyor. Bazı uzmanlar, 2020 yılın sonunda ekonomide yine daralma yaşanmasından kaygı duyuyor.

Gelecek yıl büyüme tahmini yüzde 4,4

Alman hükümeti ise korona krizinin ardından gelecek yıl ekonomide belirgin bir toparlanma görülmesini bekliyor. Ekonomi Bakanı Peter Altmaier Cuma günü Berlin'de yaptığı açıklamada, gelecek yıl yüzde 4,4 büyüme beklediklerini belirtti. Hükümet, Kasım ayındaki kısmi kapanmaya rağmen tahminlerde değişikliğe gitmedi. Bu yıl içinde ekonominin yüzde 5,5 daralma kaydedileceği tahmin ediliyor.

Bunun İkinci Dünya Savaşı sonrası döneminde Almanya'nın yaşadığı en ağır resesyon olmakla birlikte, durumun 2009 yılındaki küresel finans krizindeki kadar kötü olmadığı kaydediliyor. Alman hükümeti ise 2020 için yüzde 5,8 daralma kaydedileceği tahmininde bulunmuştu.

Getirilen kısıtlamalara ilişkin olarak "ulusal bir güçlükle karşı karşıya" olunduğunu belirten Altmaier, üçüncü çeyrekteki beklenmedik artışın, Alman ekonomisinin salgın döneminde de büyüyebileceğini gösterdiğini kaydetti. "Bu iyi bir haber" diyen Altmaier, bunun ümit verdiğini de sözlerine ekledi.

Maliye Bakanı Olaf Scholz da sonbahar tahminlerinin "bir çok kötü habere rağmen geleceğe umutla" bakmak için neden olduğunu gösterdiğini söyledi. Scholz, ilkbaharda duyulan kaygıların aksine çok daha iyi durumda olunduğunu belirtti.

İç talep ve dış ticaret

Üçüncü çeyrekteki toparlanmaya neden olarak iç talep ile dış ticaret gösteriliyor. Federal İstatistik Dairesi'nin açıklamasında, özel tüketim harcamalarının yanı sıra ekipmana yapılan yatırımın ve ihracatın artmasının büyümede etkili olduğu belirtildi. Ancak ekonomideki toparlanmaya rağmen, büyümenin bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,2 az olduğuna dikkat çekildi.

Reuters/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aşk yeniden! Aşk yeniden!
Doğal gaz fiyatları Kasım'da değişmeyecek Doğal gaz fiyatları Kasım'da değişmeyecek
İşte gram altının fiyatıİşte gram altının fiyatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İzmir'de şiddetli deprem: Yıkılan binalar var
İzmir'de şiddetli deprem: Yıkılan binalar var
İzmir'deki deprem sonrası acı haberler geliyor
İzmir'deki deprem sonrası acı haberler geliyor
Mahkemeden trafik cezasıyla ilgili emsal karar
Mahkemeden trafik cezasıyla ilgili emsal karar
Dünya onun peşinde! Kilosu 2,5 lira
Dünya onun peşinde! Kilosu 2,5 lira
O ödemelerin tarihi belli oldu
O ödemelerin tarihi belli oldu
Deprem sonrası operatörlerden ücretsiz konuşma ve internet hizmeti
Deprem sonrası operatörlerden ücretsiz konuşma ve internet hizmeti
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
2021 asgari ücret ne kadar olacak?
2021 asgari ücret ne kadar olacak?
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
KYK başvurusu nasıl yapılır?
KYK başvurusu nasıl yapılır?
2021'de ikinci el piyasası ne olacak?
2021'de ikinci el piyasası ne olacak?
Herkes bitti sanıyor...
Herkes bitti sanıyor...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kira yardım başvurusu... Kira yardımı parası ne kadar? Kaymakamlıktan kira yardım başvuru formu! Kira yardımı nasıl alınır?
Kira yardımı veriliyor!
Doğal gaz fiyatları Kasım'da değişmeyecek
Doğal gaz fiyatları Kasım'da değişmeyecek
Bakan açıkladı! Depremden etkilenenlere 5 milyon TL kaynak aktarıldı
Depremden etkilenenlere 5 milyon TL kaynak
Bakanlığın deprem yardımları... 2020 Deprem yardımı başvurusu! Deprem sonrası destek başvurusu! Depremzedelere verilen yardımlar listesi!
Bakanlık deprem yardımı veriyor!
Deprem sonrası operatörlerden ücretsiz konuşma ve internet hizmeti
Deprem sonrası operatörlerden ücretsiz konuşma ve internet hizmeti
Bakan Albayrak'tan İzmir'deki depreme ilişkin açıklama
Albayrak'tan deprem bölgesine destek açıklaması

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.