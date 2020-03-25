Alman ekonomisinde koronavirüs nedeniyle darboğaz endişesi

Bir araştırmaya göre, Alman şirketlerinin yüzde 56,2'si koronavirüsün olumsuz etkilerini hissediyor.Koronavirüs endişesi Avrupa'yı sarmışken virüsün ekonomik boyutu da birçok ülkede kaygı yaratıyor. Koronavirüs salgınının küresel ekonomideki girift üretim ve tedarik süreçlerine etkilerinin ülke ekonomilerine yansıması bekleniyor.

Dünyada Çin ve ABD'nin ardından en fazla ihracat yapan üçüncü ülke konumunda bulunan Almanya'da da endişe hakim. Küresel tedarik zincirine bağlı Alman ekonomisinde çarkların dönebilmesi için Alman ekonomistlerden hükümete çok daha geniş kapsamlı önlem alınması çağrısı geldi.

Alman Ekonomik Uzmanlar Konseyi yayınladığı 18 sayfadan oluşan raporda ekonomistler, virüsün ekonomik etkileri konusunda en büyük zorluğun hem arz hem de talep şoku yaratması olduğu uyarısında bulunuyor.

Çin'de haftalardır üretimin durduğu veya durma noktasına geldiği fabrikalarda birincil malların veya ara mamüllerin üretimi ve dolayısıyla satışı yapılamıyor. Bu durum da Avrupa ile ticareti ve Avrupa'daki üretim süreçlerini etkiliyor.