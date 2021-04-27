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Alman hükümeti 2021 büyüme tahminini yükseltti

27.04.2021 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alman hükümeti 2021 için ekonomik büyüme tahminini yüzde 3,0'den yüzde 3,5'a yükseltti.

Alman hükümeti 2021 büyüme tahminini yükseltti

Ekonomi Bakanı Altmaier, Alman ekonomisinin "en geç 2022'de eski gücüne kavuşacağını" söyledi.Alman hükümeti koronavirüs pandemisinin etkisini sürdürmesine rağmen, büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti. Ekonomi Bakanlığının Salı günü açıkladığı ilkbahar tahminlerine göre, gayri safi milli hasılanın bu yıl içinde yüzde 3,5 artması bekleniyor. Ocak ayında yapılan tahminlerde 2021 yılı büyüme oranının yüzde 3 olacağı öngörülmüştü.

Ekonomi Bakanlığına göre, 2022 yılında ise büyümenin yüzde 2,6 olacağı tahmin ediliyor. Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, "En geç 2022'de eski gücümüze yeniden kavuşmuş olacağız. Ekonomimiz güçlü, dayanıklı ve yeni bir başlangıç için hazır" sözleriyle iyimser bir tablo sundu. Alman ekonomisi küresel koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl yüzde 4,9 küçülmüştü.

Ekonomi Bakanlığı, yılın ikinci çeyreğinde koronavirüs salgını ile mücadele için alınan önlemlerin gevşetilmesi ile rahatlama sağlanacağı varsayımında bulunuyor. Sosyal mesafe kuralının gevşetilmesi veya gastronomi sektörünün yeniden faaliyet başlamasıyla iç piyasada rahatlama ve özel tüketimde artış bekliyor.

İhracatın olumlu etkisi

Ekonomik büyüme tahminlerinin yukarı çekilmesinde ihracatın etkisinin olduğu belirtiliyor. Bakanlığın tahminlerine göre, ABD ve Çin gibi önemli pazarlardaki hızlı canlanma ile birlikte ihracatta bu yıl yüzde 9,2 büyüme bekleniyor. Bakanlık, buna bağlı olarak yatırımların da artacağı tahmininde bulunuyor. İnşaat sektöründe de düşük kredi faizleri ve konuta olan talep nedeniyle olumlu etkinin devam edeceği öngörülüyor.

Alman hükümetinin büyüme tahminleri, ülkenin önde gelen ekonomi enstitülerinin tahminlerinin gerisinde kaldı. Ekonomi kuruluşları tarafından 15 Nisan'da açıklanan tahminlerde, ekonomik büyümenin bu yıl için yüzde 3,7 ve gelecek yıl için ise yüzde 3,9 olacağı öngörülmüştü.

Reuters,dpa/JD,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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