Alman hükümeti 2021 büyüme tahminini yükseltti

Ekonomi Bakanı Altmaier, Alman ekonomisinin "en geç 2022'de eski gücüne kavuşacağını" söyledi.Alman hükümeti koronavirüs pandemisinin etkisini sürdürmesine rağmen, büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti. Ekonomi Bakanlığının Salı günü açıkladığı ilkbahar tahminlerine göre, gayri safi milli hasılanın bu yıl içinde yüzde 3,5 artması bekleniyor. Ocak ayında yapılan tahminlerde 2021 yılı büyüme oranının yüzde 3 olacağı öngörülmüştü.

Ekonomi Bakanlığına göre, 2022 yılında ise büyümenin yüzde 2,6 olacağı tahmin ediliyor. Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, "En geç 2022'de eski gücümüze yeniden kavuşmuş olacağız. Ekonomimiz güçlü, dayanıklı ve yeni bir başlangıç için hazır" sözleriyle iyimser bir tablo sundu. Alman ekonomisi küresel koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl yüzde 4,9 küçülmüştü.

Ekonomi Bakanlığı, yılın ikinci çeyreğinde koronavirüs salgını ile mücadele için alınan önlemlerin gevşetilmesi ile rahatlama sağlanacağı varsayımında bulunuyor. Sosyal mesafe kuralının gevşetilmesi veya gastronomi sektörünün yeniden faaliyet başlamasıyla iç piyasada rahatlama ve özel tüketimde artış bekliyor.