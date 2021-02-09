FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Alman ihracatına salgın darbesi

Alman ihracatına salgın darbesi

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.02.2021 11:57 | Son Güncelleme

Alman ihracatında salgın nedeniyle son yılların en büyük kaybı yaşandı.

Alman ihracatına salgın darbesi

Açıklanan resmi verilere göre ihracat oranı geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 9'dan fazla geriledi.Federal İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rakamlar, salgının Alman ihracatında yol açtığı kaybı ortaya çıkardı. Buna göre 2020 yılında Almanya'dan 1 milyar 204 milyon 700 bin euro hacminde ihracat gerçekleşti. Ancak bu tutar, ihracatta bir önceki yıla kıyasla yüzde 9,3 oranında azalma anlamına geliyor.

Bu kaybın da 2009'da dünya genelinde yaşanan mali krizin ardından ihracatta kaydedilen en yüksek düşüş olduğu belirtildi. Alman ihracatı 2009 yılında yüzde 18,4 oranında gerilemişti.

Salgın yüzünden sınırların kapatılması, lojistik hizmetlerde ve tedarik zincirinde yaşanan sorunlar, 2020'nin ilkbaharından bu yana ihracatın büyük ölçüde aksamasına neden oldu. Alman Dış Ticaret Birliği'nin hesaplamalarına göre, bu yıl dış ticarette yeniden artıya geçilecek, kriz öncesi seviyeye ulaşılması ise 2022 yazını bulacak.

Alman malına en çok talep Çin'den

İstatistiklere göre geçen yıl en çok Çin'den gelen talepler artış gösterdi ve salgına rağmen dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin'de Alman mallarının payı büyüdü.

Öte yandan sonbahar aylarında birçok ülke salgın yüzünden ikinci kez kapanırken Alman dış ticaretinde iyileşmenin devam ettiği belirtildi. Aralık ayında bir aya oranla ihracat oranının arttığına işaret edildi.

Alman ekonomisindeki ithalat oranının da geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 7 oranında azalarak 1 milyar 25 milyon 600 bine gerilediği açıklandı.

dpa,Reuters/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balıkçıların kamerasına takıldı! Tam 15 metreBalıkçıların kamerasına takıldı! Tam 15 metre
İşte bankaların güncel çalışma saatleriİşte bankaların güncel çalışma saatleri
2021 MTV ücretleri ne kadar?2021 MTV ücretleri ne kadar?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Korkutan haber: Bir ile daha sıçradı
Korkutan haber: Bir ile daha sıçradı
Makam odasındaki görüntü olay oldu!
Makam odasındaki görüntü olay oldu!
Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün hesaplarda!
Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün hesaplarda!
Altın yükselişe geçti!
Altın yükselişe geçti!
Altın ne zaman yükselecek?
Altın ne zaman yükselecek?
TOKİ 58 ilde konut satışı devam ediyor
TOKİ 58 ilde konut satışı devam ediyor
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları
Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları
Analistten gram altın için 395 TL yorumu!
Analistten gram altın için 395 TL yorumu!
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
Altın tüm zamanların rekorunu kırabilir
Altın tüm zamanların rekorunu kırabilir
Altın üretimi uçuşa geçecek
Altın üretimi uçuşa geçecek
4 farklı uzman altın beklentisini açıkladı
4 farklı uzman altın beklentisini açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşte işten çıkarma yasağı bitiş tarihi
İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı, ne zaman bitiyor?
Banka çalışma saatleri 9 Şubat 2021: Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Bankalar bugün kaça kadar açık?
İşte bankaların güncel çalışma saatleri
Yapılandırma 2021 uzatıldı mı, son durum: Vergi, SGK prim, KYK, MTV yapılandırma başvurusu bitti mi, başvuru tarihi nedir?
Yapılandırma süreleri uzatılacak mı?
2021 ilave tediye ödeme tarihleri... 2. ikramiye ödeme Ramazan Bayramı öncesinde! 4D'li işçiye ilave tediyenin 2. ödemesi ne zaman?
2. ilave tediye Ramazan Bayramı'ndan önce verilecek!
Emekli ikramiye tarihleri 2021... Emekliye promosyon 500 TL mi olacak? İşte emeklinin 2021 bayram ikramiye tarihleri!
Emekli ikramiye tarihleri nedir?
Esnafa kredi erteleme 2021... Kredi taksitleri erteleme nasıl yapılır? Hangi bankanın kredisi ertelendi? Esnafın kredi borçları ne zaman ödenecek?
Esnaf kredi erteleme nasıl yapılır?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.