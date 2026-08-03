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Alman otomobil devlerinden dikkat çeken karar!

Almanya otomotiv sektörü, Çinli üreticilerin yükselişi ve elektrikli araç dönüşümü nedeniyle tarihi bir yeniden yapılanma sürecine girdi. Volkswagen, BMW ve Porsche binlerce beyaz yakalı çalışanı işten çıkarırken, yüzlerce üst düzey yönetici aynı anda yeni iş aramaya başladı. Sektörde ilk kez yönetici arzının açık pozisyonların çok üzerine çıktığı belirtiliyor.

Alman otomobil devlerinden dikkat çeken karar!
Cansu Çamcı

Çinli otomobil üreticilerinin küresel pazardaki yükselişi ve elektrikli araç dönüşümünün yarattığı maliyet baskısı, Almanya otomotiv sektöründe tarihi bir yeniden yapılanma sürecini hızlandırdı. Financial Times'ın haberine göre Volkswagen, BMW ve Porsche'nin başını çektiği yeniden yapılanma dalgası, yalnızca üretim çalışanlarını değil, binlerce beyaz yakalı ve üst düzey yöneticiyi de etkiliyor.

Sektörde yaşanan işten çıkarmalar nedeniyle Almanya'da uzun yıllardır görülmeyen ölçüde yönetici fazlası oluşurken, işe alım danışmanları mevcut piyasanın bu büyüklükteki yönetici kitlesini absorbe edemeyeceğini belirtiyor.

VOLKSWAGEN YÜZLERCE YÖNETİCİ İÇİN ÇÖZÜM ARIYOR

Volkswagen, beyaz yakalı çalışanlara yönelik yeniden yapılanma kapsamında yüzlerce yönetici pozisyonunu kaldırıyor. Şirket, görevine son verilen yaklaşık 400 ila 500 yöneticiye yeni iş bulunabilmesi amacıyla uluslararası bir yönetici araştırma şirketiyle çalışmaya başladı.

Ancak işe alım uzmanları, Almanya'da aynı anda bu büyüklükte bir yönetici kitlesini istihdam edebilecek yeterli sayıda açık pozisyon bulunmadığını ifade ediyor.

Otomotiv sektöründe üst düzey işe alım hizmeti veren IFP'nin ortağı Magnus Tessner, özellikle Volkswagen ve Mercedes-Benz'in çok sayıda yöneticiyi işten çıkardığını, yüksek kıdem tazminatı alan birçok yöneticinin ise kariyerine devam edebilmek için aktif olarak yeni iş aradığını söyledi.

HEDEF 50 BİN EK İSTİHDAM AZALTIMI

Volkswagen, Almanya'daki fabrikalarında çalışan sayısını azaltmaya başlarken, ürün geliştirme, satış ve idari birimler gibi dolaylı alanlarda 50 bin ek istihdam azaltımı planlıyor.

Şirketin 2030 yılına kadar uygulamayı hedeflediği program; Volkswagen markasının yanı sıra Audi ve yazılım şirketi Cariad'daki üretim ve ofis çalışanlarını da kapsıyor.

Grup içinde yapılan analizler ise Volkswagen'in idari maliyetlerinin rakip otomobil üreticilerine kıyasla yaklaşık yüzde 30 daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Finans Direktörü Arno Antlitz, bu farkın büyük ölçüde grubun karmaşık organizasyon yapısından kaynaklandığını belirtti.

Financial Times'ın haberine göre, teorik olarak 100 bin kişilik bir küçülme dahi gerçekleşse Volkswagen Grubu'nun yaklaşık 580 bin çalışanı bulunacak. Bu sayı hâlâ Toyota'nın yaklaşık 390 bin ve Hyundai'nin yaklaşık 335 bin kişilik istihdamının oldukça üzerinde olacak.

PORSCHE VE BMW DE KÜÇÜLÜYOR

Yeniden yapılanma yalnızca Volkswagen ile sınırlı değil.

Porsche, çoğunluğu ofis çalışanlarından oluşacak şekilde 5 bin kişilik yeni bir işten çıkarma programı açıkladı. Bu karar, daha önce duyurulan ve yaklaşık 2 bin geçici fabrika çalışanını da kapsayan 3 bin 900 kişilik küçülme planına ek olarak uygulanacak.

Porsche Üst Yöneticisi Michael Leiters, yeni programda mavi yakalı çalışanların büyük ölçüde korunacağını, bazı departmanların tamamen kaldırılacağını, iş alanlarının birleştirileceğini ve yönetim kurulu üye sayısının sekizden yediye düşürüleceğini açıkladı.

BMW ise geliştirme ve ürün planlama gibi masa başı görevlerde çalışan binlerce kişiye yönelik gönüllü ayrılık programını genişletti. Program kapsamında fabrika çalışanları hariç olmak üzere 2027 yılı sonuna kadar yaklaşık 8 bin kişinin şirketten ayrılması hedefleniyor.

BMW Üst Yöneticisi Milan Nedeljkovic de yeniden yapılanma kapsamında yönetim yapısının sadeleştirileceğini ve organizasyon birimlerinin birleştirileceğini duyurdu.

ÇİN REKABETİ DÖNÜŞÜMÜ HIZLANDIRIYOR

Financial Times'ın değerlendirmesine göre Alman otomotiv üreticileri, Çinli markaların küresel pazardaki yükselişi, elektrikli araç dönüşümü ve artan maliyet baskısı nedeniyle son yılların en kapsamlı organizasyon değişimini gerçekleştiriyor.

Üretim kapasitesinin korunmasına öncelik verilirken, özellikle yönetim, ürün geliştirme, satış ve idari kadrolarda önemli ölçüde küçülmeye gidilmesi, sektörün önümüzdeki yıllarda da yeniden şekillenmeye devam edeceğine işaret ediyor.

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Otomobil alman marka
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