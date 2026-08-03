Temmuzda savunma sanayisinden 1,12 milyar dolarlık ihracat

Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisi ihracatı temmuz ayında yükselişini sürdürdü. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sektörün temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,4 artış kaydederek 1,12 milyar dolarlık ihracata ulaştığını açıkladı.

Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda savunma ve havacılık sanayisinin ihracat performansına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Temmuz ayında da ihracatta istikrarlı büyümenin devam ettiğini belirten Görgün, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 14,4'lük artışla 1,12 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini ifade etti.

OCAK-TEMMUZ DÖNEMİNDE 5,787 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Paylaşılan verilere göre sektör, yılın ilk yedi ayında da güçlü performansını sürdürdü. Ocak-temmuz döneminde savunma ve havacılık sanayisi ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,2 artarak 5 milyar 787 milyon dolara yükseldi.

Ayrıca sektörün son 12 aylık toplam ihracatının da 11,2 milyar dolar seviyesine ulaştığı bildirildi.

"TÜRKİYE'NİN MÜHENDİSLİK GÜCÜNÜN KARŞILIĞI"

Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin mühendislik kabiliyetini, üretim kapasitesini ve küresel rekabet gücünü daha ileri seviyeye taşıyarak ihracatta istikrarlı yükselişi sürdürdüklerini vurguladı.

Görgün, ihracattaki artışın arkasında savunma sanayisi ekosisteminin ortak emeğinin bulunduğunu belirterek, elde edilen rakamların Türkiye'nin mühendislik gücünün dünyadaki karşılığı olduğunu ifade etti.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Açıklamasında sektörün başarısında katkısı bulunan tüm paydaşlara teşekkür eden Görgün, "İhracatta büyüyen rakamlarımızın ardında, savunma sanayisi ekosistemimizin ortak emeği var. Bu rakamlar, Türkiye'nin mühendislik gücünün dünyadaki karşılığıdır. Bu başarıda emeği bulunan tüm şirketlerimize, mühendislerimize, teknisyenlerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır