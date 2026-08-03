FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Temmuzda savunma sanayisinden 1,12 milyar dolarlık ihracat

Savunma ve havacılık sanayisi temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,4 artışla 1,12 milyar dolarlık ihracata ulaştı. Ocak-temmuz döneminde ise ihracat 5 milyar 787 milyon dolar olarak kaydedildi.

Temmuzda savunma sanayisinden 1,12 milyar dolarlık ihracat

Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisi ihracatı temmuz ayında yükselişini sürdürdü. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sektörün temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,4 artış kaydederek 1,12 milyar dolarlık ihracata ulaştığını açıkladı.

Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda savunma ve havacılık sanayisinin ihracat performansına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Temmuz ayında da ihracatta istikrarlı büyümenin devam ettiğini belirten Görgün, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 14,4'lük artışla 1,12 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini ifade etti.

OCAK-TEMMUZ DÖNEMİNDE 5,787 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Paylaşılan verilere göre sektör, yılın ilk yedi ayında da güçlü performansını sürdürdü. Ocak-temmuz döneminde savunma ve havacılık sanayisi ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,2 artarak 5 milyar 787 milyon dolara yükseldi.

Ayrıca sektörün son 12 aylık toplam ihracatının da 11,2 milyar dolar seviyesine ulaştığı bildirildi.

Temmuzda savunma sanayisinden 1,12 milyar dolarlık ihracat 1

"TÜRKİYE'NİN MÜHENDİSLİK GÜCÜNÜN KARŞILIĞI"

Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin mühendislik kabiliyetini, üretim kapasitesini ve küresel rekabet gücünü daha ileri seviyeye taşıyarak ihracatta istikrarlı yükselişi sürdürdüklerini vurguladı.

Görgün, ihracattaki artışın arkasında savunma sanayisi ekosisteminin ortak emeğinin bulunduğunu belirterek, elde edilen rakamların Türkiye'nin mühendislik gücünün dünyadaki karşılığı olduğunu ifade etti.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Açıklamasında sektörün başarısında katkısı bulunan tüm paydaşlara teşekkür eden Görgün, "İhracatta büyüyen rakamlarımızın ardında, savunma sanayisi ekosistemimizin ortak emeği var. Bu rakamlar, Türkiye'nin mühendislik gücünün dünyadaki karşılığıdır. Bu başarıda emeği bulunan tüm şirketlerimize, mühendislerimize, teknisyenlerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, temmuz ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi:Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, temmuz ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi:
THY'den ağustos ayı uçuş rekoruTHY'den ağustos ayı uçuş rekoru

Anahtar Kelimeler:
Türkiye İhracat havacılık savunma sanayi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mardin'de korkunç olay! Araca binip uyuyakaldı: 4 yaşındaki Muhammed'ten kahreden haber

Mardin'de korkunç olay! Araca binip uyuyakaldı: 4 yaşındaki Muhammed'ten kahreden haber

Son dakika: Erdal Beşikçioğlu tutuklandı

Son dakika: Erdal Beşikçioğlu tutuklandı

İstanbul'da gol yağmuru! Galatasaray ile Rennes yenişemedi

İstanbul'da gol yağmuru! Galatasaray ile Rennes yenişemedi

Gösteriler tek tek ertelendi! İlker Ayrık'tan üzen haber

Gösteriler tek tek ertelendi! İlker Ayrık'tan üzen haber

Akaryakıtta yeni zam dalgası! Tabelalar bir kez daha değişiyor

Akaryakıtta yeni zam dalgası! Tabelalar bir kez daha değişiyor

Petrol sert düştü, altın yükseldi: 'Olumlu ama temkinli bir başlangıç'

Petrol sert düştü, altın yükseldi: 'Olumlu ama temkinli bir başlangıç'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.