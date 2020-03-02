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Alman otomobil şirketi BMW'de koronavirüs vakası! 150 çalışan karantinaya alındı

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.03.2020 17:54 | Son Güncelleme

Alman otomobil şirketi BMW, bir işçinin koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine temasta bulunan 150 çalışanını karantinaya aldı.

Alman otomobil şirketi BMW'de koronavirüs vakası! 150 çalışan karantinaya alındı

Alman otomobil üreticisi BMW, koronavirüs vakasıyla karantina süreci yaşıyor. Münih’teki ofisinde çalışan bir kişide koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucunda bu kişiyle temasta bulunan 150 çalışan karantinaya alındı.

BMW tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“BMW Grup’un Münih’teki ofisinde bir çalışanımızın koronavirüs testinin pozitif çıktığını kabul ediyoruz. Söz konusu çalışanımız geçen haftasonundan beri gerekli tedavi almak için hastanede bulunuyor. Şu anda sağlığının iyi yönde gelişme gösterdiğini biliyoruz.

Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği bizim ilk önceliğimizdir. Konuyla ilgili tedbirlerimizi arttışmış bulunuyoruz. Bu nedenle koronavirüs tespit edilen kişinin temas kurduğu tüm iş arkadaşlarına 14 günlük bir karantina uygulayacağız. Bununla birlikte bu çalışanımızın temas ettiği yerler ve bulunduğu bölgeler de dezenfekte ediliyor. Çalışmalarımız herhangi bir kısıtlama olmadan devam edecek. Sağlık uzmanları ve gerekli birimlerle sürekli temas halindeyiz.”

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Anahtar Kelimeler:
BMW, koronavirüs,

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