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Almanlardan salgında rekor mevduat birikimi

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.03.2021 16:40 | Son Güncelleme

Almanlar koronavirüs salgını nedeniyle banka hesaplarında rekor seviyede mevduat biriktirdiler.

Almanlardan salgında rekor mevduat birikimi

Ocak 2020-21 tarihleri arasında hanehalkı banka mevduatları 182 milyar euro artışla 1,73 trilyon euroya yükseldi.Almanya'da yaşayanlar salgın döneminde paralarını banka hesaplarında biriktirmeye devam ederken, hanehalkı banka mevduatları rekor seviyerelere ulaştı. Uzmanlar mevduat artışının devam etmesini beklerken, tüketim harcamalarında pandeminin etkisi azalsa da bir artış beklenmediğini belirtiyor.

Alman Merkez Bankası hanehalkı banka mevduatlarının Ocak 2020-Ocak 2021 tarihleri arasında 182 milyar euro artışla 1,73 trilyon euroya yükseldiğini açıkladı.

Mevduat artışı devam edecek

Ekonomik araştırmalar yapan İfo Enstitüsü bu durumun 100 milyar euroluk bir "birikim fazlası” anlamına geldiğini belirterek, 2021'in birinci çeyreğinde de artışın devam etmesinin beklendiğini kaydetti.

Volks- ve Raiffeisenbank'ın Bavyera'daki çatı kuruluşu GVB'nin Başkanı Jürgen Gros, mevduat artışının bu yıl da devam edeceğini söyleyerek "Bu yılın ilk sekiz haftasında gözlemlendiği gibi mevduatlar büyümeye devam edecek” dedi.

Gros tüketici kredilerinde düşüş olduğunu ve hesaplarda limit aşımının da azaldığını kaydetti.

Tüketim geriledi

Web sitesi Check24'ün kredi alanından sorumlu olan yetkilisi Christian Nau "Müşterilerin tüketim için fırsatları azaldı" diyerek "Büyük satın alımlar gibi tatiller de mümkün olmadı" ifadelerini kullandı. Nau bankaların kredibilitesi çok yüksek olmayan müşterilere karşı salgın döneminde daha da dikkatli yaklaştığını belirtirken, pandemi öncesi kredi alabilen bazı banka müşterilerinin salgın döneminde kredi alamadığını söyledi. Nau bunun nedenini "belirsizliğin artması" olarak tanımladı.

Uzmanlar tüketimin artmasının salgının yatışmasıyla mümkün olabileceğinin altını çizdiler.

Dpa / SSB, ETO

© Deutsche Welle Türkçe


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