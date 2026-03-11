FİNANS

Almanya'da akaryakıtta fiyat artışına günlük sınır gündemde

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche, ülkede akaryakıt istasyonlarındaki kontrolsüz fiyat dalgalanmalarını engellemek amacıyla hükümetin kapsamlı bir düzenleme hazırlığında olduğunu bildirdi.

Reiche, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Almanya'da akaryakıt zamlarının günde tek seferle sınırlandırılmasını içeren "Avusturya Modeli"nin hayata geçirileceğini duyurdu.

Akaryakıt istasyonlarının fiyatlarını günde bir kez artırmasına izin verileceğini, indirimlerin ise günün her saati yapılabileceğini belirten Reiche, Alman kabinesinde ele alınan yeni düzenlemelerle akaryakıt piyasasında denetimlerin sıkılaştırılmasını hedeflediklerini belirtti.

Bu düzenlemenin hayata geçmesi için rekabet hukukunda değişiklik yapılması gerektiğini ifade eden Reiche, yasal sürecin hızlandırılması için koalisyon ortaklarıyla görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

Reiche, piyasadaki fiyatlama stratejisini eleştirerek, "Ham petrol fiyatları yükseldiğinde pompa fiyatları roket gibi hızla yukarı çıkıyor, ancak petrol fiyatları düştüğünde pompaya yansıması çok yavaş oluyor. Bu kalıbı kırmak kararlılığındayız." dedi.

Tüketicinin korunmasının öncelik olduğunu ifade eden Reiche, piyasadaki rekabet şartlarının iyileştirilmesi adına daha sıkı denetim mekanizmalarının devreye alınacağını kaydetti.

Küresel enerji arzındaki darboğaza da dikkat çeken Reiche, Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıklar nedeniyle petrol arzının kısıtlı olduğunu yineledi. Reiche, bu kapsamda Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) piyasaları rahatlatmak amacıyla kuruluş tarihinin en büyük hamlesi olan 400 milyon varillik stratejik petrol rezervinin serbest bırakılmasını talep ettiğini hatırlattı.

Reiche, stratejik rezervlerin kullanımı ve yeni fiyat düzenlemesinin tam takvimi üzerinde kabinedeki çalışmaların titizlikle devam ettiğini sözlerine ekledi.

Öte yandan, Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve Hürmüz Boğazı üzerinden tedarik endişeleriyle Almanya'da dizel yakıt fiyatları 2,10 avronun üzerine çıkmıştı. Bu rakam, 27 Şubat'a kıyasla dizelde 40 avro sent bir artışa karşılık geldi.

Almanya'nın rehber edindiği Avusturya modelinde, istasyonlar zamlarını her gün yalnızca saat 12.00'de sisteme girebiliyor, indirim yapılmasına ise gün boyu izin veriliyor.

2028'e kadar uzatılan bu sistem sayesinde Avusturya'da benzin fiyatlarının avro bölgesi ortalamasının litre başına yaklaşık 18 sent altında kaldığı vurgulanıyor. Ayrıca tüketiciler resmi bir uygulama üzerinden çevrelerindeki en ucuz 5 istasyonu anlık olarak görebiliyor.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

